Đường rộng mở nhờ tấc đất nghĩa tình

Chính sách mới khơi sức dân

Những ngày này, bà con tổ dân phố Hương Nam, phường Kép cùng nhóm thợ ngóng từng chuyến xe bồn chở bê tông tươi đổ đường. Dưới sự chỉ đạo của cán bộ giám sát, lãnh đạo tổ dân phố, khi khối bê tông trút xuống, người nhanh tay cào san, nhóm khác cho máy chạy lu lèn sao cho mặt đường thật phẳng phiu.

Đổ đường bê tông tại tổ dân phố Hương Nam.

Mặt trời đứng bóng, mồ hôi lăn dài trên những gương mặt rám nắng, vậy mà tiếng cười nói vẫn rộn ràng. Mọi người động viên nhau cố thêm chút nữa. Những tháng cuối năm, vật liệu khan hiếm, đặt được mẻ bê tông tươi là quý lắm nên phải làm nhanh. Chỉ sau nửa ngày, đoạn đường khoác áo mới, mặt đường được mở rộng 5 mét thay cho con ngõ hẹp hơn 3 mét trước kia. Nhìn con đường mới đổ lớp bê tông dày, bà Nguyễn Thị Lan bộc bạch: “Được Nhà nước hỗ trợ làm đường, chúng tôi mừng lắm. Cần lùi tường, hiến đất đến đâu, chúng tôi sẵn sàng nhường đến đó”.

Theo ông Tăng Quyết Toán, Tổ trưởng tổ dân phố Hương Nam, năm nay, địa phương dự kiến cứng hóa và mở rộng hơn 6 km đường giao thông. Nhờ sự đồng lòng của Nhân dân, công việc được triển khai nhanh chóng. Chỉ trong 2 tuần, bà con đã hoàn thành 2 km đường bê tông đầu tiên. Để có thành quả này, hơn 40 hộ sẵn sàng dỡ bỏ tường rào, hiến đất và di dời công trình của gia đình. Xúc động nhất là những hộ có khuôn viên trước cửa nhà vốn chẳng mấy rộng rãi nhưng vẫn tự nguyện nhường một phần đất vì việc chung. Điển hình như hộ ông Nguyễn Văn Thái và hộ ông Từ Văn Thanh, dù diện tích đất ở không nhiều nhưng mỗi gia đình vẫn hiến hơn 200 m2 đất thổ cư để đường ngõ được nới rộng.

Ở tổ dân phố Đồng Thủy, nơi đồng bào dân tộc thiểu số Nùng và Sán Dìu chiếm hơn 90% dân số, không khí làm đường cũng rất khẩn trương. Cách xa trung tâm phường, địa bàn rộng, dù trước đây đã được quan tâm hỗ trợ cứng hóa giao thông song Đồng Thủy vẫn còn hơn 10 km đường đất bao quanh những quả đồi, mảnh vườn. Thế nên, khi biết có cơ chế hỗ trợ của Nhà nước làm đường, bà con rất phấn khởi. Tổ dân phố triển khai đến đâu là hiến đất, phát quang mặt bằng sạch sẽ đến đó, đón đợi từng giờ mẻ bê tông được chở đến.

Chúng tôi được chứng kiến cảnh làm đường ở một ngõ sâu hun hút, nơi chỉ vài hộ dân sinh sống. Con ngõ nhỏ ấy từng là nỗi ám ảnh của bao người. Mỗi khi mưa gió, đường trơn trượt như đổ mỡ, ngày nắng thì bụi bẩn, chẳng ai muốn ghé chân nếu không vì việc bất khả kháng. Củ khoai, trái dứa bà con làm ra, muốn đem bán cũng không dễ. Để xe chở bê tông vào đến tận nơi, bác tài xế phải căn chỉnh từng chút một, đánh lái chắc tay mới tránh quệt vào hệ thống dây điện phía trên. Chẳng quản thời tiết hay giờ giấc, cứ xe chở bê tông về lúc nào là bà con vào làm lúc ấy.

Thấy chúng tôi hỏi về việc làm đường, bà Thân Thị Chinh, chủ hộ sinh sống ngay tại ngõ nhỏ khẽ vén tay áo, chỉ vào vết sẹo dài. Bà Chinh kể: “Đây là vết sẹo sau cú ngã xe trong một ngày mưa gió cách đây mấy năm. Hôm ấy tôi đang chở dứa đi bán. Mong ước có con đường mới, được đổ bê tông sạch sẽ giờ đây đã thành hiện thực. Mỗi hộ phải đóng thêm cả chục triệu đồng ngoài phần Nhà nước hỗ trợ, song so với chi phí làm hàng trăm mét đường thì ngần ấy tiền chẳng thấm vào đâu. Nếu không có chính sách mới của Nhà nước, chẳng biết đến bao giờ chúng tôi mới tự làm nổi con đường này. Mấy ngày nay, sáng nào tôi cũng ra đây tưới nước cho mặt đường thêm chắc. Vài hôm nữa, đường phong quang, sạch đẹp, việc đi lại sẽ không còn vất vả như trước...”.

Lắng nghe, tháo gỡ khó khăn

Dù trở thành phường, tại địa phương vẫn còn nhiều con đường, ngõ nhỏ hẹp chưa được cứng hóa. Nhận thức rõ, mở rộng và cứng hóa đường giao thông là việc không thể chần chừ, bỏ lỡ chính sách hỗ trợ lần này của thành phố cũng đồng nghĩa với việc bỏ lỡ cơ hội phát triển, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc.

Người dân chuẩn bị sẵn mặt bằng để làm đường.

Theo đồng chí Hoàng Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, ngay khi Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố Bắc Ninh ban hành quy định hỗ trợ xây dựng đường giao thông giai đoạn 2026-2030, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kép đã ra nghị quyết lãnh đạo, UBND phường lập kế hoạch chi tiết từng phần việc. Phường phấn đấu làm 76 km đường (trong đó đường từ 3,5 m đến 5 m là 61,3 km; còn lại là đường rộng hơn 5 m) với tổng kinh phí 102,2 tỷ đồng. Ngân sách thành phố hỗ trợ 75,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp khoảng 26,4 tỷ đồng.

Thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND thành phố, phường phấn đấu làm 76 km đường (trong đó đường từ 3,5m đến 5m là 61,3 km; số còn lại là đường rộng hơn 5m) với tổng kinh phí 102,2 tỷ đồng. Ngân sách thành phố hỗ trợ 75,8 tỷ đồng, Nhân dân đóng góp khoảng 26,4 tỷ đồng.

Nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được đặt lên hàng đầu, bảo đảm 100% tuyến đường đều có sự giám sát công khai, minh bạch từ Ban Giám sát đầu tư cộng đồng do chính Nhân dân bầu ra. Theo quy định của Nghị quyết 15, thôn, tổ dân phố thông thường được hỗ trợ 75% xi măng, cát, đá; riêng những nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được hỗ trợ 100%. Ở phường Kép có địa bàn thuộc hai nhóm trên. Những nội dung này được phổ biến cụ thể để các hộ nắm được.

Từ các buổi họp tổ dân phố, nhu cầu cứng hóa và dự kiến diện tích hiến đất được kê khai rõ ràng. Cấp ủy, bí thư chi bộ phân công đảng viên bám sát từng hộ. Sự đồng thuận đã tạo nên bước đột phá, nhiều tuyến đường vốn đăng ký cho năm 2027 đã được làm ngay trong năm 2026, đưa Kép vươn lên nằm trong nhóm dẫn đầu địa phương về làm đường giao thông theo Nghị quyết 15 toàn thành phố với 40 km đăng ký hoàn thành.

Những ngày này, phong trào làm đường ở phường Kép khá sôi động. Từ các tổ dân phố Hương Nam, Đồng Thủy, Quang Hiển, Thanh Động đến Hương Thân, Việt Hương..., trong câu chuyện mỗi ngày, bà con đều bàn về việc làm đường. Đến nay, phường cứng hóa được khoảng 10 km đường ngõ, ngách theo Nghị quyết 15.

Để có được những con đường mới rộng mở, bà con tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất thổ cư, đất sản xuất. Một số hộ thuộc diện khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng dỡ bỏ hàng rào, hiến trọn phần đất mặt tiền rồi tự xây dựng lại bờ tường mới. Chia sẻ về sự đồng thuận ấy, ông Hoàng Văn Sơn, Tổ trưởng tổ dân phố Đồng Thủy bộc bạch: “Chuyện làm đường lần này không còn vất vả như trước. Nhờ hiệu ứng tích cực từ các chương trình hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng trước đây, bà con đã hiểu lắm rồi. Ai cũng bảo nhau, nếu giao thông không thuận lợi thì làm việc gì cũng khó. Bởi vậy, người dân đều tự giác, chủ động vào cuộc, có chăng chỉ là bàn tính xem đóng góp ra sao và mức thế nào cho thống nhất”.

Kiểm tra công tác cứng hóa đường tại tổ dân phố Hương Nam, đồng chí Hoàng Mạnh Tuấn nhấn mạnh: “Làm đường giao thông giúp phường đạt cùng lúc hai mục tiêu, vừa nâng cao chất lượng các tiêu chí lên phường, vừa hoàn thiện hạ tầng tạo động lực phát triển kinh tế. Xác định giao thông phải đi trước một bước, là động lực quyết định, mở đường cho phát triển các lĩnh vực khác nên phường dồn lực triển khai, quyết tâm cứng hóa, mở rộng các tuyến đường chỉ trong hai năm 2026, 2027”.

Tuy vậy, việc làm đường hiện nay cũng đang đối mặt với một số khó khăn khi lao động địa phương hầu hết đi làm xa; vật liệu xây dựng, nhất là bê tông tươi khan hiếm. Nhằm bảo đảm tiến độ, lãnh đạo phường đã thường xuyên cử cán bộ bám sát địa bàn, kịp thời lắng nghe và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Phường Kép được quy hoạch nằm trong khu kinh tế chuyên biệt phía Bắc gắn với hành lang kinh tế Bắc - Nam. Những con đường ngõ ngách một thời nhỏ hẹp nay từng bước được mở rộng giúp phường Kép thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ một chủ trương hợp lòng dân, khởi nguồn bằng cơ chế kích cầu của HĐND thành phố, phường Kép đã triển khai bài bản, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng. Qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền các cấp.