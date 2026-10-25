Dương Quỳ khai mạc lễ hội “Cốm Dương Quỳ - Hương sắc vùng cao”

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo các xã cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật đậm bản sắc văn hóa vùng cao, nổi bật với màn biểu diễn đàn tính đại cảnh quy tụ các nghệ nhân, cán bộ, giáo viên, học sinh và Nhân dân địa phương; cùng nhiều tiết mục ca múa nhạc và phần biểu diễn của ca sĩ Đình Dũng.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan gian hàng.

Trước đó, trong khuôn khổ lễ hội, xã Dương Quỳ đã tổ chức giải chạy, diễu hành cùng nhiều trò chơi và hoạt động thể thao dân tộc, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn cho ngày hội.

Màn diễu hành trong buổi chiều cùng ngày.

Sôi nổi cuộc thi chạy Việt dã.

Lễ hội Cốm Dương Quỳ năm 2026 tiếp tục với các hoạt động văn hóa, trải nghiệm sản phẩm địa phương và thưởng thức ẩm thực truyền thống, tạo cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, con người và những nét văn hóa đặc sắc của Dương Quỳ tới du khách.

Đông đảo người dân theo dõi lễ khai mạc.

Thông qua lễ hội, xã Dương Quỳ hướng tới bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với nghề làm cốm; quảng bá sản vật đặc trưng của địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển du lịch, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, lan tỏa hình ảnh quê hương, con người Dương Quỳ.