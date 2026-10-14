Đường Quảng Ngãi ước lãi trước thuế 530 tỷ đồng quý III, mảng sữa đậu nành tiếp tục dẫn dắt

Theo báo cáo của Chứng khoán Vietcap, CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) ghi nhận doanh thu sơ bộ quý III/2026 của doanh nghiệp ước đạt 3.265 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 530 tỷ đồng, tăng 19,4%.

Trong kỳ, mảng sữa đậu nành tiếp tục là động lực chính đóng góp vào lợi nhuận của doanh nghiệp, trong khi mảng đường đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất nếu xét trên nền so sánh cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu ước đạt 9.600 tỷ đồng, tăng hơn 17%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, mảng sữa đậu nành ước đạt doanh thu 1.600 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi LNTT tăng 24%, ước đạt 255 tỷ đồng. Kết quả này được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tăng 16%, lên 85 triệu lít, cùng với giá bán trung bình tăng 8%.

Tính chung 9 tháng đầu năm, doanh thu mảng sữa đậu nành tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng tiêu thụ tăng 12%, còn giá bán trung bình tăng 7%, góp phần duy trì mức tăng trưởng của mảng kinh doanh chủ lực này.

Đối với mảng đường, doanh thu quý III ước đạt 975 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ; LNTT ước đạt 130 tỷ đồng, giảm 15%. Tuy nhiên, tính lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu mảng đường vẫn tăng 9% nhờ sản lượng tiêu thụ tăng 25%, bù đắp cho mức giảm 13% của giá bán trung bình.

Theo Vietcap, giá đường trong nước gần đây đã phục hồi từ mức khoảng 16.000–17.000 đồng/kg lên 18.000–19.000 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Dù vậy, giá bán trung bình của QNS trong quý III vẫn ở mức 15.726 đồng/kg do doanh nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng từ các hợp đồng cũ có mức giá thấp hơn.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết các hợp đồng mới hiện có giá bán khoảng 19.000–20.000 đồng/kg nhưng mới chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng sản lượng. Do đó, giá bán trung bình của mảng đường được kỳ vọng sẽ cải thiện khi các hợp đồng cũ dần hoàn tất.

Ảnh: Đường Quảng Ngãi.

Ở một diễn biến khác, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vừa mua xong 365.900 cổ phiếu QNS trong tổng số 650.000 cổ phiếu đăng ký, thông qua phương thức khớp lệnh trong giai đoạn từ ngày 11/9 - 28/9. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,64% lên 3,74% vốn điều lệ.

Trong khi đó, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đã mua 175.300 cổ phiếu trong tổng số 350.000 cổ phiếu đăng ký, thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 11/9 đến ngày 29/9. Qua đó, tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,49% lên 4,54% vốn điều lệ.

Cả hai doanh nghiệp đều cho biết không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký do giá thị trường chưa phù hợp.

Trước đó, ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đường Quảng Ngãi, đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/9 - 29/10. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đàng tại QNS sẽ tăng từ 10,28% lên 10,55%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu QNS chốt phiên 14/10 ở 50.300 đồng/cp, tương ứng vốn hóa khoảng 18.382 tỷ đồng.