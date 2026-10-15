Đường Quảng Ngãi (QNS) ước lãi trước thuế quý III/2026 tăng gần 20%, mảng sữa đậu nành tiếp tục dẫn dắt

Theo báo cáo của Chứng khoán Vietcap, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã ck: QNS) ước đạt 3.265 tỷ đồng doanh thu trong quý III/2026, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 530 tỷ đồng, tăng 19,4%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu QNS ước đạt 9.600 tỷ đồng, tăng hơn 17%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ.

Sữa đậu nành tiếp tục là động lực lợi nhuận

Trong quý III, mảng sữa đậu nành tiếp tục đóng vai trò động lực chính đối với lợi nhuận của QNS. Vietcap ước tính doanh thu mảng này đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế tăng 24%, lên khoảng 255 tỷ đồng.

Kết quả trên được hỗ trợ bởi sản lượng tiêu thụ tăng 16%, đạt 85 triệu lít, cùng giá bán trung bình tăng 8%. Tính chung 9 tháng, doanh thu mảng sữa đậu nành tăng 20% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ tăng 12%, trong khi giá bán trung bình tăng 7%, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của mảng kinh doanh chủ lực.

Mảng đường vẫn chịu áp lực giá bán

Trái với sữa đậu nành, mảng đường của QNS vẫn chịu áp lực trong quý III. Theo ước tính của Vietcap, doanh thu mảng đường đạt 975 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, giảm 15%.

Tuy nhiên, nếu tính lũy kế 9 tháng, doanh thu mảng đường vẫn tăng 9%. Sản lượng tiêu thụ tăng tới 25%, qua đó bù đắp mức giảm 13% của giá bán trung bình. Đáng chú ý, giá đường trong nước thời gian gần đây đã phục hồi từ khoảng 16.000 - 17.000 đồng/kg lên 18.000 - 19.000 đồng/kg, đã bao gồm VAT.

Dù vậy, giá bán trung bình của QNS trong quý III mới đạt 15.726 đồng/kg do doanh nghiệp vẫn chịu ảnh hưởng từ các hợp đồng cũ với mức giá thấp hơn.

Theo ban lãnh đạo QNS, các hợp đồng mới hiện có giá bán khoảng 19.000-20.000 đồng/kg nhưng mới chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng sản lượng. Do đó, giá bán trung bình của mảng đường được kỳ vọng cải thiện khi các hợp đồng cũ dần hoàn tất và tỷ trọng sản lượng từ các hợp đồng mới tăng lên.

Cá nhân, tổ chức mua cổ phiếu QNS

Ở một diễn biến khác, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood vừa mua xong 365.900 cổ phiếu QNS trong tổng số 650.000 cổ phiếu đăng ký, thông qua phương thức khớp lệnh trong giai đoạn từ ngày 11/9 - 28/9. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,64% lên 3,74% vốn điều lệ.

Trong khi đó, CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood Bình Dương đã mua 175.300 cổ phiếu trong tổng số 350.000 cổ phiếu đăng ký, thông qua phương thức khớp lệnh từ ngày 11/9 đến ngày 29/9. Qua đó, tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,49% lên 4,54% vốn điều lệ.

Cả hai doanh nghiệp đều cho biết không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký do giá thị trường chưa phù hợp.

Trước đó, ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đường Quảng Ngãi, đăng ký mua thêm 1 triệu cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 30/9 - 29/10. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Đàng tại QNS sẽ tăng từ 10,28% lên 10,55%.