Đường Quảng Ngãi (QNS): Lãi 9 tháng vượt 1.400 tỷ đồng nhờ lực đẩy từ Vinasoy, hé lộ đại dự án Ethanol 1.700 tỷ đồng

Sữa đậu nành dẫn dắt, doanh thu và lợi nhuận đồng loạt khởi sắc

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi ghi nhận mức doanh thu 3.073 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Yếu tố tích cực là giá vốn hàng bán chỉ tăng gần 10%, lùi về mức 1.987 tỷ đồng, tốc độ tăng chậm hơn so với doanh thu. Điều này giúp lợi nhuận gộp của doanh nghiệp đạt hơn 1.086 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng gần 25%.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết, sản lượng tiêu thụ đồng loạt tăng trưởng ở các mảng chủ lực bao gồm sữa đậu nành, đường và bia. Bên cạnh thị trường nội địa, mảng xuất khẩu bia và bánh kẹo cũng chứng kiến sự tăng trưởng tích cực nhờ vào chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối và khai thác hiệu quả các kênh bán hàng hiện hữu.

Hoạt động tài chính trong quý 3 cũng là một điểm sáng khi doanh thu mảng này đạt hơn 157 tỷ đồng, cao gấp đôi so với cùng kỳ. Dù chi phí tài chính cũng tăng từ 25 tỷ đồng lên gần 60 tỷ đồng (chủ yếu do chi phí lãi vay tăng lên 59 tỷ đồng), chính sách quản trị dòng tiền linh hoạt và tối ưu hóa kỳ hạn tiền gửi đã giúp hiệu quả tài chính ròng của công ty tăng vọt 90%, đóng góp quan trọng vào lợi nhuận chung. Ở mảng chi phí vận hành, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 37% và 26%, chủ yếu phục vụ cho các hoạt động tiếp thị, quảng cáo và chiết khấu hỗ trợ kênh phân phối. Sau khi khấu trừ, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 450 tỷ đồng trong quý 3, tăng 18%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đường Quảng Ngãi vươn lên mức 9.125 tỷ đồng, tăng 16% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.407 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ. So chiếu với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, công ty đã hoàn thành 87% mục tiêu doanh thu và 93% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, mở ra triển vọng vượt kế hoạch khi vẫn còn nguyên một quý để bứt tốc.

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Huỳnh Sơn Hải, Giám đốc Vinasoy (công ty con quản lý mảng sữa đậu nành của QNS) cho biết mảng sữa tiếp tục là trụ cột đóng góp chính. Trong 9 tháng, sản lượng tiêu thụ đạt 225 triệu lít (tăng 12%), mang về doanh thu 4.373 tỷ đồng (tăng 22%) và lợi nhuận trước thuế 725 tỷ đồng (tăng 16%). Đáng chú ý, việc tung ra 4 sản phẩm mới thuộc phân khúc trung và cao cấp đã giúp biên lợi nhuận gộp của các dòng sản phẩm này cao hơn 3-5% so với sản phẩm truyền thống. Hiện tại, Vinasoy đang thống lĩnh thị trường sữa đậu nành nội địa với thị phần vượt ngưỡng 90%. Về mảng đường, dù tiêu thụ đạt 188.000 tấn và doanh thu đạt 2.836 tỷ đồng (tăng 8%), lợi nhuận trước thuế lại giảm 29% còn 330 tỷ đồng.

Chuẩn bị triển khai siêu dự án Ethanol và chu kỳ tăng giá đường mới

Trong bối cảnh mảng kinh doanh cốt lõi đang tạo ra dòng tiền dồi dào, Đường Quảng Ngãi đã tiết lộ thông tin về một đại dự án mới. Đó là kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Ethanol với tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 1.700 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 60 triệu lít/năm. Thời gian triển khai từ khi được chấp thuận chủ trương đến khi sản phẩm thương mại ra mắt thị trường dự kiến kéo dài khoảng 24 tháng, hướng tới mục tiêu đi vào hoạt động trong niên vụ 2028-2029. Hiện tại, công ty đang trong quá trình thương thảo với các đối tác tiềm năng về việc bao tiêu đầu ra, dù chưa có hợp đồng chính thức nào được ký kết.

Đối với thị trường đường, Tổng Giám đốc Võ Thành Đàng nhận định một chu kỳ tăng giá mới đã chính thức bắt đầu. Ông dẫn chứng việc giá đường thế giới đã tăng mạnh từ mức 13 cent/lb hồi đầu năm lên mức 20,3 cent/lb, và giá trong nước thường có độ trễ khoảng 6 tháng so với diễn biến quốc tế. Dựa trên chu kỳ này, công ty đặt mục tiêu sản lượng đường niên vụ 2026-2027 sẽ đạt từ 230.000 đến 250.000 tấn.

Về bức tranh tài chính tổng thể, tại ngày 30/09/2026, tổng tài sản của Đường Quảng Ngãi đạt hơn 15.736 tỷ đồng, tăng gần 10% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản của doanh nghiệp mang tính thanh khoản rất cao khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 8.734 tỷ đồng, chiếm tới 56% tổng tài sản. Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hiện ở mức hơn 4.951 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn, trong khi vốn chủ sở hữu vô cùng vững chắc ở mức hơn 10.785 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm cũng ghi nhận mức dương hơn 1.700 tỷ đồng, tạo bệ phóng vững chắc cho các kế hoạch đầu tư đầy tham vọng sắp tới.