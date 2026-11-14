Dương Quá đẹp nhất màn ảnh: U60 nổi tiếng, giàu có nhưng vẫn lẻ bóng

Vai diễn Dương Quá trong Thần điêu đại hiệp của Cổ Thiên Lạc được khán giả trên khắp châu Á yêu thích và được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Diễn xuất của Cổ Thiên Lạc làm rung động trái tim biết bao người xem, biến vai diễn trở thành tượng đài khó có thể thay thế.

“Dương Quá đẹp nhất màn ảnh”

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970 tại Hong Kong (Trung Quốc). Gia nhập làng giải trí từ đầu thập niên 1990, anh nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhờ ngoại hình phong trần, lãng tử.

Năm 1995, Thần điêu đại hiệp do TVB sản xuất ra mắt và nhanh chóng “làm mưa làm gió” tại châu Á. Trong ký ức của nhiều khán giả, Cổ Thiên Lạc chính là hiện thân hoàn mỹ của nhân vật Dương Quá.

Vai diễn Dương Quá giúp Cổ Thiên Lạc nổi đình đám.

Tham gia bộ phim ở tuổi 24, vẻ lãng tử, nụ cười tinh quái, làn da trắng trẻo thư sinh của tài tử sinh năm 1970 đã khắc họa trọn vẹn khí chất bất phàm, vừa si tình vừa ngông cuồng của nhân vật. Nhiều năm trôi qua, anh vẫn được mệnh danh là “Dương Quá đẹp nhất màn ảnh”.

Sau Thần điêu đại hiệp, Cổ Thiên Lạc dần chuyển mình từ “soái ca màn ảnh” thành diễn viên thực lực với Hồ sơ trinh sát 4, Cỗ máy thời gian, Thử thách nghiệt ngã 2… cùng hàng chục tựa phim điện ảnh. Anh nhiều lần giành ngôi vị “Ảnh đế” - danh hiệu cao quý nhất dành cho nam diễn viên tại các giải thưởng danh giá.

Ngoại hình thời trẻ của Cổ Thiên Lạc từng khiến fan nữ si mê.

Theo Sina, Cổ Thiên Lạc là nghệ sĩ đóng nhiều phim nhất thập niên nên được mệnh danh “ông trùm của điện ảnh Hong Kong”. Năm 2018, tài tử lên chức Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ Hong Kong.

Trên phim ảnh, nam diễn viên gắn với hình tượng anh hùng trượng nghĩa. Ngoài đời, anh cũng được nhận xét là người nặng lòng với nền giải trí khi nỗ lực sản xuất những bộ phim mang đậm bản sắc Hong Kong cũng như chăm lo đời sống các nghệ sĩ.

U60 là ông trùm showbiz nhưng vẫn độc thân

Ở tuổi 56, Cổ Thiên Lạc vẫn là một trong những gương mặt nổi bật và có tầm ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Anh không chỉ có sự nghiệp diễn xuất đồ sộ với nhiều dự án điện ảnh đa dạng thể loại mỗi năm, mà còn là nhà sản xuất thành công.

Với vị thế vững chắc, Cổ Thiên Lạc là một trong những diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất tại xứ cảng thơm. Theo Sohu, khối tài sản mà tài tử này sở hữu lên đến hơn 200 triệu USD (khoảng 5.000 tỷ đồng) bao gồm hơn 10 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực.

Dù giàu có và nổi tiếng song tài tử vẫn sống độc thân suốt nhiều năm qua. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, anh chỉ một lần thừa nhận hẹn hò diễn viên Huỳnh Kỷ Doanh, và chia tay từ năm 2001.

Những năm qua, công chúng vẫn thấy anh đi về một mình. Tài tử đình đám nhiều lần bị đồn hẹn hò Tuyên Huyên nhưng phủ nhận, cho biết họ chỉ là bạn bè thân thiết lâu năm.

Ở tuổi U60, Cổ Thiên Lạc vẫn là tài tử hàng đầu showbiz Hoa ngữ.

Khi được hỏi về việc lập gia đình, Cổ Thiên Lạc thừa nhận, anh vẫn thích về ăn cơm với cha mẹ sau những giờ làm việc căng thẳng, dồn sự quan tâm cho đấng sinh thành thay vì nghĩ tới hạnh phúc riêng.

Cha mẹ cũng nhiều lần giục anh kết hôn vì tuổi tác không còn trẻ. Ngôi sao điện ảnh Hong Kong chia sẻ rằng mỗi lần người thân nhắc đến chuyện đó, anh thường cười trừ và lảng tránh bằng câu nói “chưa sẵn sàng”.

Hiện tại, vẻ ngoài thư sinh, trắng trẻo của “Dương Quá” năm xưa đã thay đổi. Anh sở hữu làn da rám nắng khỏe khoắn và gương mặt nam tính, phong trần hơn. Dù vậy, phong độ và sức hút của Cổ Thiên Lạc vẫn không hề suy giảm, anh vẫn là quý ông độc thân quyến rũ trong mắt công chúng.

Bên cạnh sự nghiệp, Cổ Thiên Lạc còn được biết đến là một nhà từ thiện âm thầm và tích cực.