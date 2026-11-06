VIDEO: Đường phố tắc không lối thoát sau cơn mưa lớn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, sáng sớm 6/11, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông cục bộ ở một số khu vực. Tại Hà Nội, sáng nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơn mưa lớn từ sáng sớm kéo dài đến giờ cao điểm khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Láng, Trường Chinh, Vành đai 2, Vành đai 3... ùn tắc kéo dài, các phương tiện chật vật di chuyển.

Đường Nguyễn Trãi tắc dài hàng km từ nút giao Vành đai 3 đến Ngã Tư Sở.

Đường Vành đai 2,5 mới thông xe ken đặc các phương tiện vào sáng sớm.

Xe máy nối đuôi nhau đi trên vỉa hè tìm lối thoát.

Mưa lớn khiến nhiều điểm úng nước, các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển.

Lái xe lộ vẻ mệt mỏi khi nhích từng bước trên đường.

Ùn tắc xảy ra tại nhiều điểm trên đường Láng vào sáng nay.

Các phương tiện chôn chân trên cầu vượt Ngã Tư Sở.

Ùn tắc trên cầu vượt Thái Hà.

Phố Tây Sơn hướng về nội đô ùn tắc, không còn lối thoát.

Tình trạng ùn tắc cục bộ trên nhiều tuyến phố ảnh hưởng đến việc đi làm, đi học của nghìn người dân.

Đến 9h20, mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn ở mức cao. Ảnh: Google Maps.