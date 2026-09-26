Đường phố Bangkok hóa biển nước, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp

Video: Đường phố thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngập sâu, các phương tiện không thể di chuyển.

Ngày 26/9, chính quyền Bangkok, Thái Lan ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận của thủ đô, khi nhiều khu vực ngập sâu sau 3 ngày mưa lớn liên tiếp. (Ảnh: Getty)

Quyết định trên được đưa ra sau khi Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt thông báo lượng mưa từ chiều 25/9 lên đến gần 300mm. (Ảnh: Getty)

“Nước cứ liên tục tràn vào. Giờ ra ngoài khó lắm. Nước ngập đến ngang eo tôi rồi”, ông Somkid Pheuk-ngam (67 tuổi), bán hàng rong sống gần con kênh ở phía bắc trung tâm thủ đô Bangkok cho biết. (Ảnh: Getty)

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến đường chính cũng bị ngập sâu, buộc người dân phải lội qua mực nước ngập đến đầu gối hoặc đôi khi đến đùi để đi qua nhiều khu phố khác nhau. (Ảnh: Getty)

Một số nơi trú ẩn đã được thiết lập để tiếp nhận cư dân buộc phải sơ tán do mưa lớn, trong khi một số cơ sở của chính phủ được mở ra để cung cấp chỗ đậu xe. (Ảnh: AP)

“Tôi thức dậy để đi làm và con đường trước nhà tôi đã bị ngập. Tôi lo lắng không biết xe máy của mình có thể đi qua vùng nước sâu này được không”, anh Samruay Nakkamnueng, người dân ở khu Ari nói. (Ảnh: AP)

Theo Thống đốc Sittipunt, khu vực phía đông thành phố bị ngập nặng nhất và cảnh báo mưa có thể còn tiếp tục. (Ảnh: AP)

Cục Khí tượng Thái Lan cảnh báo mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra ở hầu hết các khu vực trên cả nước cho đến ngày 27/9, do ảnh hưởng của hệ thống áp thấp mạnh ở khu vực miền Trung và điều kiện gió mùa Tây Nam mạnh lên. (Ảnh: AP)

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, dòng nước từ rừng đổ xuống, sạt lở đất và nước sông dâng tràn bờ. (Ảnh: AP)