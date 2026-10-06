Đường ống Đông-Tây bị dừng sau vụ tấn công mới

Cơ sở lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

Vụ việc được mô tả gây thiệt hại đáng kể, làm gián đoạn dòng vận chuyển dầu thô từ các mỏ phía Đông tới cảng Yanbu ở Biển Đỏ.

Động thái này diễn ra chỉ 1 ngày sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Khurais. Hiện Riyadh chưa đưa ra xác nhận chi tiết về mức độ thiệt hại, trong khi các đánh giá độc lập vẫn đang được thực hiện.

Đường ống Đông-Tây, dài khoảng 1.200 km, là tuyến huyết mạch giúp Saudi Arabia vận chuyển dầu ra Biển Đỏ, giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz - điểm nghẽn chiến lược trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng.

Tuy nhiên, tuyến này đã nhiều lần bị gián đoạn trong thời gian gần đây, bao gồm một đợt dừng hoạt động kéo dài gần 2 tuần vào tháng 9.

Theo dữ liệu từ Kpler, dòng chảy dầu qua đường ống từng bị ngưng từ ngày 11 đến 22-9, phản ánh mức độ rủi ro ngày càng lớn đối với hạ tầng năng lượng khu vực.

Giới phân tích nhận định các cuộc tấn công liên tiếp vào hệ thống dầu mỏ Saudi Arabia đang làm gia tăng bất ổn nguồn cung toàn cầu, trong bối cảnh thị trường vốn đã nhạy cảm với biến động Trung Đông.