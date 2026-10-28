Đường ống dẫn dầu Trung Quốc - Myanmar đạt mốc vận chuyển hơn 100 triệu tấn

Toàn cảnh từ trên cao một cơ sở lưu trữ dầu thuộc đường ống dẫn dầu thô Trung Quốc - Myanmar. Nguồn ảnh: CCTV News.

Đường ống dẫn dầu thô Trung Quốc - Myanmar vừa đạt cột mốc vận chuyển hơn 100 triệu tấn dầu kể từ khi đi vào hoạt động năm 2017. Tuyến đường ống này không chỉ góp phần bảo đảm nguồn cung dầu thô cho khu vực Tây Nam Trung Quốc mà còn tạo ra một hành lang nhập khẩu năng lượng thay thế, giúp nước này giảm sự phụ thuộc vào tuyến vận tải qua eo biển Malacca.

Theo Tập đoàn Mạng lưới Đường ống Dầu khí Trung Quốc (PipeChina), cột mốc trên phản ánh vai trò của tuyến đường ống trong việc tăng cường nguồn cung và cải thiện khả năng phân phối năng lượng tại khu vực Tây Nam Trung Quốc.

HÀNH LANG NHẬP KHẨU NĂNG LƯỢNG QUAN TRỌNG

Đường ống dẫn dầu Trung Quốc - Myanmar là hành lang nhập khẩu năng lượng lớn thứ tư của Trung Quốc. Tuyến đường ống bắt đầu từ Myanmar, đi vào Trung Quốc qua thành phố Ruili, tỉnh Vân Nam, thuộc khu vực Tây Nam nước này. Đoạn đường ống trên lãnh thổ Trung Quốc dài 618 km, kéo dài đến Nhà máy lọc hóa dầu Vân Nam tại thành phố An Ninh. Tuyến chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2017.

Trước khi đường ống được đưa vào sử dụng, tỉnh Vân Nam phụ thuộc đáng kể vào việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đã qua chế biến từ những khu vực ven biển phía Đông Trung Quốc bằng đường bộ trên quãng đường dài.

Ông Cheng Yutao, Phó Giám đốc bộ phận tiếp thị thuộc chi nhánh Vân Nam của PipeChina, cho biết trong cuộc phỏng vấn với CCTV News rằng hiện nay, dầu thô nhập khẩu qua đường ống được đưa đến Nhà máy lọc hóa dầu Vân Nam để chế biến. Các sản phẩm sau lọc dầu tiếp tục được vận chuyển thông qua hệ thống đường ống dẫn sản phẩm dầu mỏ tại khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Mô hình này hình thành một chuỗi công nghiệp tích hợp, kết nối các khâu nhập khẩu dầu thô, lọc hóa dầu và vận chuyển sản phẩm sau chế biến đến các thị trường tiêu thụ. Qua đó, tuyến đường ống góp phần cải thiện khả năng tổ chức nguồn cung và phân phối các sản phẩm dầu mỏ tại khu vực, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào việc vận chuyển các sản phẩm đã qua chế biến từ những địa phương cách xa Vân Nam.

Địa hình đồi núi của tỉnh Vân Nam đặt ra những thách thức đối với công tác vận hành và quản lý đường ống. Để giải quyết vấn đề này, đơn vị vận hành đã áp dụng các phương thức quản lý thông minh, kết hợp vận hành không người lái, các trạm không cần nhân viên trực thường xuyên và bố trí nhân sự chuyên trách ứng phó khẩn cấp.

Đến nay, năm trạm thông minh đã được xây dựng trên tuyến đường ống. Theo PipeChina, hệ thống hiện vận chuyển trung bình khoảng 35.000 tấn dầu thô mỗi ngày.

RÚT NGẮN 1.820 HẢI LÝ SO VỚI TUYẾN QUA EO BIỂN MALACCA

Một trong những lợi ích quan trọng của đường ống Trung Quốc - Myanmar là tạo thêm phương án vận chuyển dầu thô, giúp Trung Quốc đa dạng hóa các tuyến nhập khẩu và giảm sự phụ thuộc vào tuyến hàng hải qua eo biển Malacca.

Ngày 7/6/2017, lô dầu thô vận chuyển qua đường ống đã đến Nhà máy lọc hóa dầu Vân Nam sau 19 ngày vận chuyển trong lãnh thổ Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu việc đưa đoạn đường ống trên lãnh thổ Trung Quốc vào vận hành thành công.

Theo Báo Năng lượng Trung Quốc (China Energy News), so với tuyến vận chuyển qua eo biển Malacca, hành lang Trung Quốc - Myanmar giúp rút ngắn quãng đường vận chuyển 1.820 hải lý, góp phần giảm chi phí và rủi ro vận tải.

Việc có thêm một tuyến nhập khẩu qua đường ống giúp Trung Quốc bổ sung phương thức đưa dầu thô vào thị trường nội địa. Nguồn dầu nhập khẩu qua Myanmar có thể được vận chuyển trực tiếp đến cơ sở lọc hóa dầu tại Vân Nam, thay vì chỉ dựa vào các tuyến vận tải biển và hoạt động vận chuyển tiếp theo từ những khu vực ven biển phía Đông.

Đối với khu vực Tây Nam Trung Quốc, tuyến đường ống tạo điều kiện kết nối nguồn dầu thô nhập khẩu với hoạt động chế biến tại địa phương. Đối với hệ thống năng lượng quốc gia, đây là một hành lang bổ sung, góp phần đa dạng hóa mạng lưới cung ứng và cải thiện khả năng phân phối năng lượng.

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2017, đường ống đã vận chuyển hơn 100 triệu tấn dầu. Cột mốc này cho thấy quy mô khai thác của tuyến hạ tầng, đồng thời phản ánh vai trò của đường ống trong việc kết nối nguồn cung nhập khẩu với các cơ sở lọc hóa dầu và mạng lưới phân phối trong nước.

TRUNG QUỐC TIẾP TỤC MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI ĐƯỜNG ỐNG

Cột mốc của đường ống Trung Quốc - Myanmar diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng vận chuyển dầu khí. Từ đầu năm 2026 đến thời điểm công bố thông tin, Trung Quốc đã xây dựng thêm hơn 2.500 km đường ống dẫn dầu và khí đốt quy mô lớn trên cả nước. Qua đó, tổng chiều dài mạng lưới đường ống chủ chốt của nước này đạt 112.900 km.

Mạng lưới hiện bao phủ 30 đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đặc khu hành chính Hong Kong, tạo thành hệ thống hạ tầng phục vụ vận chuyển dầu khí trên phạm vi rộng.

Trong bối cảnh bảo đảm nguồn cung và nâng cao hiệu quả phân phối năng lượng tiếp tục được chú trọng, việc mở rộng mạng lưới đường ống là một trong những hướng đi của Trung Quốc nhằm tăng cường kết nối giữa các nguồn cung, cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ.

Với đường ống Trung Quốc - Myanmar, hiệu quả của hạ tầng này thể hiện ở việc kết nối nguồn dầu thô nhập khẩu với nhà máy lọc hóa dầu tại Vân Nam, đồng thời tạo thêm tuyến vận chuyển thay thế cho đường biển qua eo biển Malacca.

Việc vận chuyển hơn 100 triệu tấn dầu kể từ năm 2017 đánh dấu một cột mốc trong quá trình khai thác tuyến đường ống. Cùng với các dự án đường ống mới được triển khai trên cả nước, tuyến Trung Quốc - Myanmar tiếp tục là một bộ phận trong mạng lưới hạ tầng năng lượng mà Trung Quốc đang mở rộng.