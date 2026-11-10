Đường ống dẫn dầu Ả Rập Xê-út bị tấn công giữa đà phục hồi của OPEC

Đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê-út, tuyến vận chuyển dầu thô chủ lực của nước này nhằm tránh đi qua eo biển Hormuz, đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công hôm thứ Hai (9/11). Sự việc này xảy ra cùng ngày Reuters công bố khảo sát cho thấy sản lượng dầu của OPEC đã phục hồi lên 90% mức trước khi xung đột tại Trung Đông xảy ra.

Một quan chức Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út cho biết, đường ống đã bị nhắm mục tiêu tại khu vực Medina, gây ra một đám cháy nhỏ. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng khống chế đám cháy, không có thương vong và hoạt động vận hành đường ống không bị gián đoạn.

Tuyến đường ống này vận chuyển dầu thô của Ả Rập Xê-út tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đây cũng là cảng đảm nhận phần lớn mức tăng trưởng xuất khẩu dầu của vương quốc trong tháng 10.

Bộ Năng lượng Ả Rập Xê-út xác nhận rõ ràng rằng hoạt động vận hành đường ống Đông - Tây không bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Tuy nhiên, cơ quan này không khẳng định cụ thể rằng đường ống không chịu bất kỳ thiệt hại vật chất nào.

Theo khảo sát của Reuters công bố hôm thứ Hai, sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 10 tăng 1,38 triệu thùng/ngày, lên 22,87 triệu thùng/ngày. Ả Rập Xê-út, Kuwait và Iraq là những quốc gia đóng góp chính vào mức tăng này.

11 thành viên OPEC được khảo sát đã khai thác tổng cộng 25,48 triệu thùng/ngày trong tháng 2, tháng cuối cùng trước khi chiến tranh làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu và khai thác dầu tại nhiều khu vực ở Trung Đông.

Trong khi đó, một khảo sát riêng của Bloomberg đưa ra con số sản lượng dầu OPEC trong tháng 10 ở mức 22,8 triệu thùng/ngày, tăng 930.000 thùng/ngày so với tháng 9 và tương đương 88% mức sản lượng tháng 2.

Ả Rập Xê-út tăng sản lượng thêm 970.000 thùng/ngày, lên 9,2 triệu thùng/ngày. Mức tăng này thậm chí còn lớn hơn tổng mức tăng ròng của toàn khối OPEC. Tuy nhiên, sản lượng của nước này vẫn thấp hơn khoảng 800.000 thùng/ngày so với mức hồi đầu năm.

Iraq tăng sản lượng thêm 140.000 thùng/ngày, lên 4,15 triệu thùng/ngày, trong khi Kuwait tăng thêm 130.000 thùng/ngày, đạt 2 triệu thùng/ngày.

Ngược lại, sản lượng dầu của Iran giảm 120.000 thùng/ngày, xuống còn 1,9 triệu thùng/ngày. Đây là mức thấp nhất trong dữ liệu khảo sát của Bloomberg kể từ năm 1989. Đáng chú ý, không có tàu chở dầu nào được ghi nhận hoạt động tại đảo Kharg kể từ cuối tháng 8.

Cuộc chiến tại Iran đã khiến OPEC+ không thể thực hiện các kế hoạch gia tăng sản lượng như cam kết trước đó. Các thành viên thuộc thỏa thuận hạn ngạch của nhóm chỉ khai thác khoảng 25 triệu thùng/ngày trong tháng 8, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu tổng cộng 31,01 triệu thùng/ngày.

Sau khi liên tục tăng hạn ngạch khai thác mỗi tháng kể từ tháng 4, OPEC+ đã quyết định giữ nguyên hạn ngạch trong tháng 10 và tháng 11. Nhóm sau đó tiếp tục gia hạn quyết định này đến tháng 12.

Hiện các thành viên OPEC+ đang rà soát năng lực khai thác dầu thô thực tế của từng quốc gia để chuẩn bị cho cuộc họp cấp bộ trưởng ngày 29/11, tại đó nhóm sẽ quyết định các mục tiêu sản lượng cho năm 2027.