Đường ở Thủ Thiêm ngập hơn một ngày, xe chết máy, người ngã nhào

Chiều 24/9, đường Lương Định Của (phường An Khánh) vẫn ngập sâu, kéo dài hơn 400 m từ vòng xoay Trần Não đến đoạn giao với đường Tố Hữu.

Rất nhiều xe đi qua đoạn đường này bị chết máy do ngập sâu, người dân vất vả dắt bộ. Chiều 23/9, TP.HCM đón trận mưa lớn, nhiều địa điểm lượng mưa đo được trên 100 mm.

Đoạn đường Lương Định Của có lưu lượng phương tiện qua lại rất đông, tình trạng ngập khiến giao thông tại đây ùn ứ kéo dài, đặc biệt trong khung giờ tan tầm chiều muộn ngày 24/9.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng thông tin từ 1h ngày 24/9 đến 1h ngày 26/9, khu vực TP.HCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-120 mm, có nơi trên 130 mm.

Chị Mai Linh (phường An Phú) chở con gái hơn 1 tuổi đi mua thuốc, đến đoạn ngập trên đường Lương Định Của thì xe chết máy. "Giờ tôi cũng không biết làm thế nào, cố dắt xe qua đoạn ngập rồi gọi chồng lên đón. Đường này gần đây cứ mưa là ngập ", chị Linh chia sẻ.

Người điều khiển xe máy đi chậm, bám theo cọc cảnh báo vừa được cắm để tránh lọt xuống chỗ trũng. Nước ngập quá bánh xe khiến nhiều người phải co chân lên để không bị ướt.

Một phụ nữ ngã nhào cùng chiếc xe máy khi cố vượt qua đoạn nước sâu.

Tình trạng xe chết máy, ngã đổ liên tục diễn ra, khiến việc lưu thông qua khu vực càng thêm khó khăn.

Nước ngập gần nửa bánh xe khiến các phương tiện di chuyển chậm, nối đuôi nhau kéo dài trên tuyến đường. Nhiều tài xế ôtô phải di chuyển chậm, đều qua đoạn ngập để hạn chế nước dâng, bắn vào khoang động cơ.

Một công nhân của công trường gần đó dùng búa đóng cọc sắt gắn áo phản quang để đánh dấu vị trí nguy hiểm, ổ gà.

Chị Võ Thị Lan Anh (phường An Khánh) chia sẻ sáng sớm 24/9 đi qua đường Lương Định Của đã thấy đoạn đường ngập sâu. "Bình thường tôi từ nhà vào trung tâm quận 1 cũ chỉ mất 10-15 phút, nhưng sáng nay do ngập nên xe cộ không di chuyển liên tục được, ùn tắc, tôi ngồi xe công nghệ hơn 30 phút mới tới được đường Nguyễn Huệ", chị Lan Anh nói.

Chiều muộn, nhân viên văn phòng, trẻ em tan học, lượng phương tiện đổ về đường Lương Định Của ngày càng đông. Tình trạng ngập kéo dài tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.