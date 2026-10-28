Đường nứt toác, sụt lún sát công trường xây dựng nhà cao tầng ở Hà Nội

Ngày 28/10, một đoạn đường tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu, phường Việt Hưng (Hà Nội) xảy ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 18h cùng ngày, khu vực xảy ra sụt lún tại ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu đã được đơn vị thi công rào chắn, quây bạt để hạn chế người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Khu vực xảy ra sụt lún. Ảnh: TT

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra, khắc phục và xử lý tình trạng sụt lún.

Tại khu vực công trường trên, có gắn biển dự án xây dựng nhà cao tầng A2 - CT1 và A4 - CT3 thuộc Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội.

Ghi nhận phía ngoài ngõ 1 phố Nguyễn Minh Châu, dọc tuyến phố Nguyễn Minh Châu, đoạn từ nút giao với phố Việt Hưng, mặt đường cũng xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài.

Một đoạn mặt đường bị lõm xuống, tạo thành các rãnh nứt lớn giữa đường nhựa.

Đáng chú ý, một bên mặt đường, hướng giáp với công trường xây dựng, bị sụt xuống rõ rệt.

Một số vết nứt có bề rộng ước chừng bằng nửa gang tay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Trước tình trạng mặt đường hư hỏng, người dân di chuyển qua đây đều phải giảm tốc độ, chú ý quan sát và tìm cách tránh các vị trí nứt nẻ.

Một người lao công làm việc tại khu vực cho biết, tình trạng nứt đường quanh dự án đã xuất hiện khoảng một tháng nay, gây lo ngại về an toàn giao thông. Theo người này, trước đây, các tuyến phố Việt Hưng và Nguyễn Minh Châu chưa từng xuất hiện tình trạng nứt nẻ như hiện tại.

Trong khi đó, một người dân sống gần công trường cho biết, trước đó, mặt đường phố Việt Hưng cũng xuất hiện các vết nứt và đã được sửa chữa, vá những vị trí hư hỏng. Gần đây, tình trạng tương tự tiếp tục xảy ra trên phố Nguyễn Minh Châu, với những vết nứt kéo dài và một đoạn đường bị sụt lún.

Không chỉ riêng phố Nguyễn Minh Châu, tại một số tuyến đường xung quanh công trường và khu vực tiếp giáp vị trí xảy ra sự cố, mặt đường cũng xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ, nghiêng và lõm xuống.

Một số khu vực đã được căng dây cảnh báo. Tình trạng hư hỏng trên nhiều đoạn đường quanh công trường khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn khi lưu thông. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng nứt nẻ, sụt lún hiện chưa được xác định.