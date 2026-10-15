Đường nông thôn xuống cấp, người dân lo mất an toàn

Một đoạn đường bê tông bị sụt lún trên địa bàn ấp 8 Xáng, xã Đông Hòa.

Tuyến đường bê tông kênh Bà Điền, ấp 2, xã An Minh từng giúp việc đi lại của người dân thuận tiện hơn. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm sử dụng, mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, một số đoạn nghiêng, đổ về phía sông do nằm sát bờ.

Mặt đường không bằng phẳng khiến người dân phải di chuyển chậm, đặc biệt khi trời mưa hoặc lưu thông vào ban đêm. Ông T.V.D., ngụ ấp 2, cho biết người đi đường luôn phải cẩn thận vì chỉ cần lơ là, lệch tay lái là có nguy cơ rơi xuống sông.

Theo ông Trần Quốc Duy, Trưởng ấp 2, địa bàn hiện có 2 đoạn đường bị sụt lún. Nguyên nhân chủ yếu được xác định là do tuyến đường nằm cạnh bờ sông, thường xuyên chịu tác động của sóng do vỏ máy lưu thông, khiến đất ven bờ sạt lở. Khu vực không có cây xanh giữ đất nên tình trạng sạt lở diễn ra nhanh hơn.

Đường kênh Bà Điền, ấp 2, xã An Minh bị nghiêng, đổ về phía sông, gây khó khăn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm.

Để hạn chế nguy hiểm, địa phương đã đặt biển cảnh báo tại các vị trí xung yếu, ban đất, đổ đá bụi làm đường tạm. Theo ông Duy, đoạn đường kênh Bà Điền dài hơn 1km dự kiến được triển khai mở rộng lên 3,5m từ nay đến cuối năm.

Tại ấp 8 Xáng, xã Đông Hòa, nhiều đoạn đường bê tông cũng bị bể, sụt lún, mặt đường nghiêng sang một bên. Bà N.T.K., người dân địa phương, cho biết mỗi lần đi qua những đoạn hư hỏng, bà phải giảm tốc độ, tránh các vị trí sụt lún để hạn chế nguy cơ té ngã.

Theo ông Lê Minh Nhớ, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Hòa, qua khảo sát thực tế, địa phương ghi nhận hơn 20 tuyến đường bị hư hỏng, sụt lún. Xã đang triển khai các giải pháp khắc phục, trong đó chú trọng gia cố bờ, hạn chế sạt lở ảnh hưởng đến đường giao thông.

Thời gian tới, địa phương dự kiến mua cây làm bờ kè, mua bạt lót tại những vị trí có nguy cơ sạt lở và vận động người dân cùng tham gia. Trong khi chờ giải pháp đầu tư, việc cảnh báo các điểm nguy hiểm, gia cố tạm thời và bảo quản đường giao thông là cần thiết để hạn chế rủi ro, bảo đảm việc đi lại của người dân.