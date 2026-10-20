Đường nối sân bay Phú Bài ngổn ngang giữa vùng ngập nước

Video: Toàn cảnh dự án.

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài có tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, chiều dài khoảng 9,59km, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng khả năng kết nối khu đô thị mới An Vân Dương với khu vực sân bay Phú Bài. Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại gói thầu số 21, khi khối lượng thi công còn hạn chế, nhiều vị trí công trường ngập nước.

Ghi nhận thực tế tại công trường cho thấy, nhiều đoạn tuyến nằm giữa khu vực ruộng thấp, thường xuyên bị nước bao phủ. Một số vị trí đã được đắp cát, đất đỏ nhưng nền đường vẫn lầy lội, gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu và tổ chức thi công. Tại các hạng mục cầu, nhiều cấu kiện đang trong quá trình xây dựng, chưa thể hoàn thiện đồng bộ với nền đường.

Nhiều đoạn tuyến của dự án nằm giữ vùng ruộng thấp, ngập nước.

Dự án được chia thành hai gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu số 21 gồm đoạn 1 và đoạn 2, dài khoảng 6,1km. Đoạn 1 dài khoảng 0,56km, có mặt cắt ngang 60m. Đoạn 2 dài khoảng 5,54km, từ điểm giao đường liên xã Thanh Thủy đến vị trí cách đường Võ Trác khoảng 100m, có tổng dự toán hơn 583 tỷ đồng. Công trình do liên danh Công ty Cổ phần 456, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty Cổ phần Tư vấn xây lắp Đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty Cổ phần FECON thi công. Gói thầu khởi công ngày 20-01-2025, thời gian thực hiện dự kiến 900 ngày.

Các hạng mục cầu chưa thể hoàn thiện đồng bộ với nền đường.

Đối với gói thầu số 20, công trình gồm đoạn tuyến có mặt cắt quy hoạch 36m, thuộc đoạn 3 và đoạn 4, dài khoảng 3,49km, cùng hạng mục trạm biến áp trên tuyến. Gói thầu có giá trị hơn 132 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng Công trình Thừa Thiên Huế, Công ty Cổ phần Đường bộ I Thừa Thiên - Huế và Công ty Cổ phần Đầu tư Việt Anh thi công. Công trình khởi công tháng 11-2024, thời gian thực hiện dự kiến 720 ngày.

Một số phương tiện trên công trường "ngâm mình" trong nước.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, tại gói thầu số 21, nhà thầu mới triển khai nền, móng đường ở một số đoạn và thi công 5 cầu trên tuyến. Khối lượng nền, móng đường đạt 87.912/297.480m², tương đương khoảng 29,5%; các cầu đạt khoảng 45% khối lượng.

Trong khi đó, gói thầu số 20 đã thi công nền, móng đường trên chiều dài khoảng 1,8/3,4km, đạt khoảng 52,9%; một số đoạn đã được thảm nhựa. Theo ghi nhận tại công trường, nhà thầu đã hoàn thành nền, móng đường khoảng 2km, thảm nhựa lớp 1 khoảng 400m và đang triển khai các hạng mục còn lại theo hợp đồng.

Nhà thầu đã hoàn thành phần nền, móng đường chiều dài khoảng 2km ở gói thầu số 20.

Trước tình trạng thi công ì ạch tại gói thầu số 21, chủ đầu tư đã xử phạt một nhà thầu thuộc liên danh với tổng số tiền 411 triệu đồng, đồng thời chấm dứt hợp đồng thi công với đơn vị này.

Nhằm tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế đã thống nhất chuyển chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, cho biết sau khi tiếp nhận dự án, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ nhằm bảo đảm kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Đơn vị thi công tập trung nhân lực, máy móc hoàn thành các hạng mục còn lại.

Theo kế hoạch, dự án được bố trí 350 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2026. Đến nay, giá trị giải ngân đạt 227,167 tỷ đồng, tương đương 64,9% kế hoạch. Đáng chú ý, kể từ khi chủ đầu tư mới tiếp nhận dự án, giá trị giải ngân đạt 86,275 tỷ đồng.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương và đơn vị chức năng đã bàn giao 58,31/60,2ha, tương ứng khoảng 8,9/10,1km tuyến, đạt 96,8%. Phần diện tích còn lại khoảng 2,7ha, liên quan đến 139 hộ dân tại hai phường Hương Thủy và Phú Bài, đang tiếp tục được xử lý; dự kiến phần lớn diện tích sẽ được bàn giao trong tháng 10-2026.

Đại diện liên danh nhà thầu gói thầu số 21 cho biết, mưa kéo dài gây nhiều trở ngại cho việc tổ chức thi công. Nhiều vị trí trũng thấp thường xuyên ngập nước, chưa thể bóc đất hữu cơ, xử lý nền đất yếu và triển khai đồng loạt các hạng mục. Trong khi đó, nhiều đoạn đường công vụ bị ngập, khiến phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị không thể tiếp cận công trường.

Nhà thầu cho biết đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tăng tốc thi công khi thời tiết thuận lợi. Về phía chủ đầu tư, lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương yêu cầu các nhà thầu ưu tiên thi công tại những đoạn nền đường cao trong thời gian mưa kéo dài. Sau mùa mưa, các đơn vị sẽ tập trung nâng cao nền đường, hoàn thiện móng và mặt đường nhằm bù phần tiến độ bị chậm, phấn đấu hoàn thành dự án theo hợp đồng.