Đường nối sân bay Gia Bình với Hà Nội: Mặt bằng đạt 99%, thi công vẫn ì ạch

Huy động hơn 1.200 nhân sự, sản lượng mới đạt 6,21%

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội tiếp tục có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tiến độ thi công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội đang được triển khai thi công.

Số liệu từ các địa phương cho thấy, tổng diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đạt 218,305/219,865ha, tương đương 99%. Diện tích còn lại chưa hoàn thành là 1,56ha.

Trong đó, các khu vực Phù Đổng, Thuận An, Phù Khê và Từ Sơn đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Riêng khu vực Đông Anh và Thư Lâm đã giải phóng 25,13/26,16ha, đạt 96%, còn 1,03ha. Tại phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh, diện tích 0,53ha vẫn chưa được giải phóng mặt bằng.

Một trong những vị trí còn vướng là phần diện tích đất "đám mạ" tại xã Đông Anh và xã Thư Lâm, ảnh hưởng đến 85 hộ dân, gồm 66 hộ tại Đông Anh và 19 hộ tại Thư Lâm.

Hiện UBND xã Đông Anh đang phối hợp với nhà đầu tư thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài do phải bổ sung xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện dự thảo phương án bồi thường.

Ở công trường, doanh nghiệp dự án đã huy động khoảng 1.230 nhân sự cùng 237 máy móc, thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công tại các vị trí đủ điều kiện trên toàn tuyến.

Các hạng mục đang được triển khai gồm cầu vượt sông Đuống, cầu chữ Y, cầu Thạc Quả, cầu cạn, nút giao Ninh Hiệp và các tuyến đường song hành.

Lũy kế đến nay, dự án đã hoàn thành 882/5.637 cọc khoan nhồi, 21/3.875 phiến dầm Super T và 2 bệ trụ. Giá trị sản lượng thực hiện đạt 1.159,81 tỷ đồng, tương đương 6,21% giá trị hợp đồng.

Dự án có 3 gói thầu xây lắp chính. Trong đó, gói XL-01 huy động 386 nhân sự, 81 máy móc, thiết bị; gói XL-02 có 685 nhân sự, 122 máy móc, thiết bị; gói XL-03 huy động 159 nhân sự, 34 máy móc, thiết bị.

Dù công tác thi công có chuyển biến, sản lượng lũy kế vẫn thấp hơn đáng kể so với kế hoạch điều chỉnh là 2.808,23 tỷ đồng, tương đương 15,04% giá trị hợp đồng. Cả 3 gói thầu XL-01, XL-02 và XL-03 đều chưa đạt kế hoạch.

Đáng chú ý, tại gói XL-02, hai nhà thầu là Công ty Huy Hoàng và Công ty Bắc Trung Nam chưa triển khai thi công. Trong khi đó, tại gói XL-03, hạng mục cầu chữ C chưa thể triển khai do vướng đường điện 500kV.

Di dời đường điện, bảo đảm nguồn vật liệu để tăng tốc

Bên cạnh mặt bằng, việc di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn là một trong những điểm nghẽn ảnh hưởng đến khả năng tổ chức thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Các vướng mắc tập trung ở hệ thống điện 500kV, điện cao thế, trung thế và hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt.

Ngày 21/10, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cùng Sở Xây dựng Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan đã họp, thống nhất phạm vi đầu tư di dời đường điện 500kV và 220kV đoạn qua khu vực ga Yên Thường theo phương án đi dọc sông Ngũ Huyện Khê.

Nguồn cung vật liệu xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt, nhưng một số mỏ vẫn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu của dự án khá lớn, gồm khoảng 3,27 triệu m³ đất đắp, 0,82 triệu m³ đá xây dựng, 0,72 triệu m³ cấp phối đá dăm, 0,47 triệu m³ cát bê tông và 0,18 triệu m³ cát san lấp.

Cự ly vận chuyển lớn, thủ tục cấp phép mỏ kéo dài và việc bảo đảm nguồn cung cát, đá là những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ để phục vụ thi công.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, tiến độ dự án nhìn chung tiếp tục được duy trì, công tác thi công có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện mở rộng phạm vi triển khai tại những vị trí đủ điều kiện. Tuy nhiên, tiến độ chung vẫn phụ thuộc chủ yếu vào việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tại xã Đông Anh, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn vật liệu và xử lý các vị trí giao cắt với dự án liên quan.

Để tháo gỡ khó khăn, Sở Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan đẩy nhanh di dời đường điện 500kV cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật điện, viễn thông, cấp nước; hoàn thiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các vị trí còn lại để bàn giao cho nhà đầu tư thi công liên tục.

UBND các xã Đông Anh, Thư Lâm được đề nghị phối hợp với nhà đầu tư tập trung đẩy nhanh bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại; hoàn thành di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi.

Đối với nguồn vật liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường được đề nghị phối hợp với nhà đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục xin cấp phép thăm dò mỏ cát Vĩnh Khang tại xã Phúc Lộc và mỏ cát Phú Châu tại xã Vật Lại để phục vụ dự án.

Dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 14,07km, tổng mức đầu tư khoảng 28.794 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Tuyến đường có bề rộng nền đường điển hình 120m, trong đó thành phần đường cao tốc 10 làn xe, kết hợp hệ thống đường gom song hành hai bên.Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 - 2027.