Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công trở lại sau 9 năm

VIDEO: Cận cảnh đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ thi công trở lại sau nhiều năm đình trệ.

Tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội) dài khoảng 2,87 km, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao Phạm Hùng, với mặt cắt ngang 50 m.

Sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đã được thi công trở lại trong tháng 10/2026.

Phần lớn đất đá, phế thải trong phạm vi dự án đã được thu dọn, tạo mặt bằng cho các đơn vị triển khai thi công.

Máy xúc cùng nhiều công nhân được huy động thi công hạng mục hào kỹ thuật đoạn tiếp giáp với đường Mỹ Đình.

Sau nhiều năm đình trệ, dự án từng ảnh hưởng đến giao thông và môi trường khu vực. Việc thi công trở lại được kỳ vọng sớm cải thiện hạ tầng giao thông nơi đây.

Dự án khởi công ngày 29/12/2017, có tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỷ đồng. Diện tích đất cần thu hồi hơn 168.000 m², liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức.

Khởi công ngày 29/12/2017, công trình có tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỉ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là hơn 168.000m2, liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức.

Theo UBND phường Từ Liêm, khó khăn trong bồi thường, xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư là những nguyên nhân chính khiến dự án kéo dài.

Đến cuối tháng 9/2026, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng theo tiến độ thành phố yêu cầu, tạo điều kiện để tiếp tục thi công.