Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ tăng tốc sau gần một thập kỷ chờ đợi

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được khởi công từ năm 2017, có chiều dài khoảng 1,12km. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa hai trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Từng được kỳ vọng sớm hoàn thành, nhưng dự án liên tục gặp khó khăn trong quá trình triển khai. Những vướng mắc về bồi thường, xác định nguồn gốc đất và bố trí tái định cư khiến công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công trong nhiều năm.

Sau nhiều năm gián đoạn, dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ đang có những chuyển biến rõ nét. Trên phần mặt bằng vừa được giải tỏa, các đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc để tiếp tục triển khai những hạng mục còn dang dở.

Nhiều công trình nằm trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ, tạo nên những khoảng không gian rộng giữa khu dân cư đông đúc, từng bước hình thành diện mạo tuyến đường mới.

Các hạng mục hạ tầng ngầm được triển khai nhằm chuẩn bị cho những công đoạn tiếp theo, đánh dấu sự trở lại của hoạt động xây dựng trên tuyến đường từng bị đình trệ suốt nhiều năm.

Dọc tuyến đường, nhiều đoạn đang trong quá trình đào đất, thi công hệ thống thoát nước và kết cấu bê tông.

Các rãnh sâu, vật liệu xây dựng cùng hệ thống ván khuôn xuất hiện trên công trường, cho thấy những hạng mục hạ tầng kỹ thuật đang từng bước được triển khai sau khi có mặt bằng thi công.

Việc tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm an toàn cho người dân là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn này.

Việc dự án kéo dài gần 10 năm không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển hạ tầng mà còn gây nhiều bất tiện cho đời sống người dân trong khu vực.

Những đoạn đường chưa được nối thông, mặt bằng bỏ dở và tình trạng ô nhiễm môi trường từng là vấn đề khiến người dân mong mỏi công trình sớm hoàn thành.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu địa phương tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30-9 tạo điều kiện triển khai thi công đồng bộ. Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu thông xe tuyến đường trước ngày 30-11, đòi hỏi các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ những hạng mục còn lại.

Khi hoàn thành, tuyến đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giữa các trục giao thông lớn, góp phần giảm áp lực cho mạng lưới đường hiện hữu ở phía Tây Hà Nội.