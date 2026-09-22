Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ sắp được nối thông sau gần 10 năm vướng mặt bằng

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết ngày 22/9, tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình, nhiều căn nhà nằm trong phạm vi thực hiện dự án đang được tháo dỡ. Một số hộ dân khẩn trương thu dọn đồ đạc, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng.

Sau nhiều năm bị chia cắt bởi các công trình dân cư, khoảng trống dành cho tuyến đường đang dần được hình thành. Máy móc, vật liệu phục vụ việc tháo dỡ và thu dọn mặt bằng xuất hiện tại nhiều vị trí.

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 1,12 km, được khởi công từ năm 2017. Tuyến đường có vai trò kết nối hai trục giao thông lớn của khu vực phía Tây Hà Nội. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình.

Trong khi hai đầu tuyến giáp đường Phạm Hùng và Lê Đức Thọ cơ bản đã hoàn thiện, đoạn giữa tuyến vẫn chưa thể thi công đồng bộ. Việc tuyến đường chưa được nối thông khiến người dân trong khu vực phải di chuyển qua các tuyến đường nhỏ, gây bất tiện trong sinh hoạt và đi lại.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Đình (TP Hà Nội) cho biết, phường đang tập trung lực lượng, đẩy nhanh các phần việc liên quan nhằm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công theo kế hoạch, đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30/9/2026.

Việc hoàn thành giải phóng mặt bằng tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình sẽ tạo điều kiện để đơn vị thi công triển khai các hạng mục còn lại, từng bước khép kín đoạn tuyến còn dang dở.

Từng ngôi nhà tại khu vực ngõ 252 Mỹ Đình lần lượt được tháo dỡ, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ.

Sau gần 10 năm dang dở, công tác giải phóng mặt bằng tại ngõ 252 Mỹ Đình đang được đẩy nhanh.

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ khi hoàn thành sẽ tăng khả năng kết nối giao thông khu vực phía Tây Hà Nội, kết nối Vành đai 3 với Vành đai 3,5 và góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận.

Sau gần một thập kỷ chờ đợi, hình ảnh từng căn nhà được tháo dỡ đang cho thấy điểm nghẽn mặt bằng của dự án dần được tháo gỡ, mở ra khả năng tuyến đường sớm được nối thông.