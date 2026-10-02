Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ hoàn thành giải phóng mặt bằng sau 9 năm

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ có chiều dài khoảng 2,87km, gồm một tuyến chính và ba tuyến nhánh tại nút giao với đường Phạm Hùng. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa hai trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Tuyến đường có mặt cắt ngang 50m, tổng mức đầu tư hơn 518,9 tỉ đồng. Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án là hơn 168.000m2, liên quan đến 517 hộ gia đình và một tổ chức.

Sau gần 9 năm từ thời điểm khởi công, giá trị thực hiện mới chỉ đạt khoảng 67% khối lượng theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt. Theo UBND phường Từ Liêm, tiến độ dự án bị ảnh hưởng chủ yếu bởi những khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với phần diện tích đất phi nông nghiệp; việc xác định nguồn gốc đất và bố trí quỹ đất tái định cư.

Song, đến nay chính quyền địa phương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ.

Ghi nhận tại dự án này, những công trình cuối cùng trong phạm vi dự án đang được khẩn trương phá dỡ. Nhìn từ trên cao, hướng tuyến dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ đã lộ diện.

Lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ.

Trước đó, chính quyền đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với một số trường hợp không chấp hành bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế, các hộ đã tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho dự án.

Đất đá, trạc thải, phế thải trong khu vực dự án.

Hai bên dự án, một số hộ chỉnh trang lại công trình sau giải phóng mặt bằng.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trong khu vực phía Tây Thủ đô và giúp khép lại nhiều năm dự án dang dở, để người dân sớm ổn định cuộc sống.