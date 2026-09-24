Đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ 'chuyển động' sau gần 10 năm khởi công

Dự án đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ được khởi công từ năm 2017, có chiều dài khoảng 1,12km. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thêm kết nối giữa hai trục giao thông quan trọng ở khu vực phía Tây Hà Nội.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, dự án chưa thể hoàn thiện do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hai đầu tuyến đã cơ bản hình thành, trong khi đoạn qua khu vực dân cư tại ngõ 252 Mỹ Đình vẫn còn dang dở.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực dự án đang có sự thay đổi rõ rệt trong những ngày vừa qua. Nhiều hộ dân đã di chuyển đồ đạc, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng.

Những căn nhà cuối cùng trong phạm vi dự án đang được tháo dỡ, giúp mặt bằng tuyến đường dần hiện rõ. Tại một số vị trí, máy móc được đưa vào phục vụ công tác giải phóng, thu dọn mặt bằng.

Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 30-9 để bàn giao cho đơn vị thi công.

Khi hoàn thành, tuyến đường dài khoảng 1,12km sẽ kết nối đường Phạm Hùng với đường Lê Đức Thọ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Thủ đô và tăng khả năng kết nối với các tuyến đường vành đai.

Việc những căn nhà cuối cùng được tháo dỡ đánh dấu sự thay đổi của một dự án giao thông sau gần 10 năm dang dở.

Từ trên cao, những khoảng đất trống nối với phần đường đã hoàn thiện ở hai phía tạo thành một tuyến liên tục.

Sau gần một thập kỷ dang dở, tuyến đường đang từng bước nối lại những đoạn còn thiếu.

Dự án được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông trong khu vực phía Tây Thủ đô và giúp khép lại nhiều năm dự án dang dở, để người dân sớm ổn định cuộc sống.