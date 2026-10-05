Đường nối 'khu đô thị nhà giàu' ở Hà Nội rộng 50m vừa thông xe

Dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, thuộc Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), được khởi công từ tháng 1/2021, dự kiến hoàn thành sau 320 ngày.

Tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án bị đình trệ trong thời gian dài. Đến cuối tháng 6.2026, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao, dự án tái thi công trở lại.

Đến nay, dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây (đường Vành đai 2,5 qua địa bàn phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) đã thông xe kỹ thuật. Người dân đã có thể lưu thông trên tuyến đường sau nhiều năm mong đợi.

Tuyến đường được thông xe kỹ thuật với chiều dài khoảng 582 m, kết nối từ đường Nguyễn Hoàng Tôn vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây

Ghi nhận tại công trường dự án, những ngày qua, tận dụng thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang huy động nhiều máy móc, trang thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án.

Hai bên tuyến được trồng mới cây xanh và bố trí các hạng mục cảnh quan. Đơn vị thi công cho biết các hạng mục dự kiến hoàn tất trong khoảng một tuần tới.

Cây xanh được sử dụng chuẩn bị trồng hai bên vỉa hè và dải phân cách tuyến đường.

Tại mốt số đoạn, công nhân tiếp tục hoàn thiện vỉa hè, lát đá tại dải phân cách và lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sạch.

Hiện tại, hạng mục vỉa hè và lát đá dải phân cách trên toàn tuyến đạt khoảng 60%.

Khi được đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng khả năng kết nối Tây Hồ Tây với Cầu Giấy và các khu vực lân cận, đồng thời giảm áp lực giao thông vào giờ cao điểm và từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị.