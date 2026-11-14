Đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Nhiều gói thầu chậm vì thiếu vật liệu

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn, có hai gói thầu xây lắp.

Các gói thầu đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được đẩy nhanh thi công, song vẫn gặp khó do thiếu nguồn cung vật liệu.

Trong đó, gói thầu số 34, thi công từ đầu tuyến đến Km3+498 (trụ T74 tuyến cầu cạn), khởi công tháng 4/2025, hiện đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Trên công trường, nhà thầu đang tổ chức 20 mũi thi công với 180 công nhân. Gói thầu dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Gói thầu số 35, thi công từ Km3+498 (trụ T74 tuyến cầu cạn) đến cuối tuyến, khởi công tháng 6/2025, đạt khoảng 53% giá trị hợp đồng. Hiện nhà thầu bố trí 24 mũi thi công với 280 công nhân, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

Ban Giao thông cho biết, đơn vị thường xuyên kiểm tra tình hình triển khai, đôn đốc nhà thầu và tư vấn giám sát đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, giá nhiên liệu và vật liệu tăng cao so với giá dự toán đang gây khó khăn cho các nhà thầu.

Bên cạnh đó, dự án còn vướng giải phóng mặt bằng đường số 9 và việc di dời hệ thống điện trung thế, hạ thế, cao thế hiện hữu. Những vướng mắc này ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các hạng mục trên tuyến.

Đối với dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994, hai gói thầu xây lắp cũng đang được triển khai trong điều kiện khó khăn về nguồn vật liệu.

Tuyến đường được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 51, mở thêm hướng kết nối từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đến Đồng Nai và TP.HCM.

Cụ thể, gói thầu số 30 thi công cầu Cỏ May 3 và cầu Cây Khế 4 hiện đạt khoảng 30,35% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang triển khai 25 mũi thi công, với 165 công nhân, tập trung thực hiện cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới mố trụ, đúc dầm Super T và gia công kết cấu thép nhịp chính. Gói thầu dự kiến hoàn thành trong quý II/2027.

Gói thầu số 31 thi công phần đường và cầu vượt nút giao ĐT994 đạt khoảng 52,39% giá trị hợp đồng. Hiện nhà thầu triển khai 13 mũi thi công với 125 công nhân, tập trung xử lý nền đường và thi công cầu vượt nút giao. Thời gian hoàn thành dự kiến trong quý II/2027.

Theo Ban Giao thông, một trong những khó khăn lớn nhất của dự án là nguồn vật liệu san lấp. Tổng nhu cầu cát san lấp để xử lý nền đường khoảng 918.000m³, hiện còn thiếu khoảng 167.000m³. Ngoài cát, dự án cũng gặp khó khăn về nguồn đất đắp và đá xây dựng.

Giá nhiên liệu, vật liệu tăng cao so với giá dự toán tiếp tục tạo áp lực đối với các nhà thầu, ảnh hưởng đến việc tổ chức thi công.

Để tháo gỡ, chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường, tổ chức họp kiểm điểm tiến độ hằng tháng, đôn đốc nhà thầu và tư vấn giám sát tăng tốc thi công. Đồng thời, Ban Giao thông phối hợp với các nhà thầu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn cung cát san lấp, đất đắp và đá xây dựng, nhằm bảo đảm tiến độ các gói thầu.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đi phường Vũng Tàu.

Dự án đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 16,4km, tổng mức đầu tư gần 14.000 tỷ đồng, đi qua các phường Bà Rịa, Tam Long, Phước Thắng và xã Long Điền (TP.HCM).

Tuyến có điểm đầu tại nút giao quốc lộ 56, kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 51B, 51C. Dự án gồm 3 đoạn: Từ quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn dài 6,71km, khởi công tháng 4/2025; từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994 dài 6,816km, khởi công tháng 12/2024; đoạn từ ĐT994 đến vòng xoay quốc lộ 51B, 51C dài 2,87km, khởi công tháng 6/2025.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ hình thành trục kết nối trực tiếp khu vực ven biển phía Đông TP.HCM với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và mạng lưới giao thông liên vùng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển đến Đồng Nai và trung tâm TP.HCM, giảm áp lực cho quốc lộ 51.

Công trình đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị, du lịch ven biển, công nghiệp và logistics, tăng khả năng kết nối hàng hóa, hành khách với các đầu mối giao thông, cảng biển trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.