Đường Nguyễn Thị Minh Khai chưa phân luồng một chiều theo kế hoạch

Rạng sáng 10-10, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, các phương tiện vẫn lưu thông bình thường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận của phóng viên trong sáng cùng ngày, phương tiện trên đoạn đường này vẫn lưu thông theo cách tổ chức giao thông hiện hữu. Các hạng mục phục vụ phân luồng như tháo dỡ dải phân cách cứng, sơn vạch kẻ đường và bố trí mũi tên chỉ dẫn chưa hoàn tất.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa phương tiện vẫn lưu thông bình thường. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo kế hoạch, từ ngày 10-10, một số tuyến đường khu vực trung tâm TPHCM được điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2. Trong đó, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa, sáng 10-10. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu vực thi công nhà ga ST2, đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế gồm: đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Nguyễn Thị Minh Khai - đường Huyền Trân Công Chúa - đường Thủ Khoa Huân - đường Lê Thánh Tôn - đường Phạm Hồng Thái - đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Sương Nguyệt Anh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều theo phương án này.

Tuy nhiên, trong sáng 10-10, việc điều chỉnh giao thông tại các tuyến đường nêu trên chưa được triển khai đồng bộ. Người tham gia giao thông cần chú ý biển báo và hướng dẫn thực tế khi di chuyển qua khu vực.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa phương tiện vẫn lưu thông bình thường. Ảnh: QUỐC HÙNG