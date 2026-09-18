Đường Nguyễn Huệ xuống cấp, người dân phường Bình Phước mong sớm được sửa chữa

Một ổ gà có kích thước lớn tại khu vực ngã ba Trạm điện tiềm ẩn nguy hiểm trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Quang Minh

Anh Lê Tấn Nhật ở khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước cho biết: Tình trạng người đi xe máy tự té do sập ổ gà trên đường Nguyễn Huệ xảy ra thường xuyên. Vào ban đêm, xe tải, xe container sập xuống các ổ gà gây tiếng động lớn khiến nhiều hộ dân sống ven đường bất an.

Mặt đường Nguyễn Huệ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Quang Minh

Ông Trần Văn Thơ ở khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước, kinh doanh tạp hóa ngay mặt tiền đường Nguyễn Huệ từng gặp sự cố do mặt đường xuống cấp. Hơn 2 tuần trước, khi ông lái ô tô gần về đến nhà, vì không phát hiện ổ gà do trời mưa nên xe bị sập hố, khiến 2 bánh xe phía bên trái bị hư hỏng, phải thay mới hơn 6 triệu đồng.

Chứng kiến nhiều vụ tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Huệ, anh Lê Tấn Nhật ở khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước đã cắt cành lá cắm trong thùng xốp để cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Quang Minh

Ổ gà xuất hiện dày đặc khiến việc lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, đoạn từ khu vực ngã ba Trạm điện, giao với đường 741 đến ngã tư OSAKA giao quốc lộ 14, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Phạm Thành An ở khu phố Tân Xuân 1, phường Bình Phước cho biết: Đường Nguyễn Huệ có lưu lượng phương tiện khá lớn, trong đó chủ yếu là xe container, xe tải trọng lớn. Khu vực hư hỏng nặng nhất ở gần Trạm điện, tại điểm giao giữa đường Nguyễn Huệ và đường 741, với diện tích khoảng 200m².

“Có vị trí mặt đường bị sụt lún, cong vênh, chỗ sâu khoảng 25-30cm, rộng khoảng 2m². Vào giờ cao điểm, phụ huynh đưa đón học sinh tại Trường tiểu học Tân Xuân, lượng phương tiện đông nên việc đi lại càng nguy hiểm hơn” - anh An nói.

Tình trạng xuống cấp của tuyến đường Nguyễn Huệ cũng được cử tri phản ánh tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND thành phố Đồng Nai vào tháng 6-2026. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường.

Đầu tháng 8-2026, qua khảo sát thực địa, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đồng Nai xác định đoạn đường Nguyễn Huệ từ ngã ba Trạm điện đến ngã tư OSAKA có nhiều vị trí hư hỏng nặng, xuất hiện ổ gà, hố sâu, gây mất an toàn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề xuất UBND phường Bình Phước và các đơn vị liên quan khắc phục, sửa chữa mặt đường.

Trên cơ sở kiến nghị của cử tri, người dân và các đơn vị liên quan, UBND phường Bình Phước cũng có văn bản gửi Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài đề nghị sửa chữa đường Nguyễn Huệ.

Một số người dân sống ven đường tự sửa chữa, dặm vá ổ gà, song chất lượng không đảm bảo, nên nhanh chóng tái hư hỏng. Ảnh: Quang Minh

Theo lãnh đạo UBND phường Bình Phước, đường Nguyễn Huệ được xây dựng hoàn thành năm 2020. Từ khi đưa vào khai thác, tuyến đường có chức năng là đường tránh quốc lộ 14 và đường tránh Phú Riềng Đỏ. Lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn, khiến mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, rạn nứt, lún và trồi mặt bê tông nhựa.

Thời gian qua, Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài đã tổ chức sửa chữa một số vị trí ổ gà, mặt đường hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số vị trí sau khi sửa chữa tiếp tục hư hỏng.

Theo UBND phường Bình Phước, nguyên nhân khiến phường chưa thể trực tiếp tổ chức bảo trì, sửa chữa tuyến đường là công trình chưa hoàn tất thủ tục bàn giao. Vì vậy, phường chưa có cơ sở tiếp nhận để quản lý, khai thác và thực hiện công tác bảo trì theo quy định.

Vị trí gần ngã tư OSAKA giao nhau giữa đường Nguyễn Huệ và quốc lộ 14 dày đặc ổ gà, cần sớm được sửa chữa. Ảnh: Quang Minh

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng cho biết, đường Nguyễn Huệ được UBND thành phố Đồng Xoài (thuộc tỉnh Bình Phước cũ) giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Xoài, nay là Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài, làm đại diện chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã thi công hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào khai thác, sử dụng. Tuy nhiên, công trình chưa được tổ chức bàn giao, tiếp nhận giữa chủ đầu tư và chủ quản lý, sử dụng công trình. Do đó, trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành công trình vẫn thuộc Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài. Để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương sửa chữa những vị trí hư hỏng, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và mỹ quan công trình. Sau khi hoàn thành các nội dung sửa chữa theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Đồng Xoài tổ chức bàn giao dự án cho UBND phường Bình Phước để tiếp nhận, quản lý và vận hành theo quy định.