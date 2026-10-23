Tác giả: Nguyễn Thị Hậu/NXB Tổng hợp TP.HCM

Đô thị Sài Gòn - TP.HCM - Khảo cổ học và bảo tồn di sản

Sách nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển đô thị Sài Gòn - TP.HCM qua các dấu tích khảo cổ, di tích, kiến trúc và không gian văn hóa; phân tích giá trị, thực trạng bảo tồn di sản.

Đường Nguyễn Huệ từng có bùng binh đầu tiên ở Sài Gòn?

Ngã tư giữa giao lộ đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi từ thời Pháp có cái bùng binh (vòng xoay giao thông).

Đường Nguyễn Huệ là con đường độc đáo hình thành từ Kênh Chợ Vải (1859, người Pháp gọi là Kênh Lớn - grand canal) thành đại lộ (1887, dân gọi là đường Kênh Lấp) và nay là “phố đi bộ” (từ năm 2015) mang dáng dấp của một quảng trường.

Đầu con đường này là Tòa nhà UBND TP.HCM (trước hợp nhất). Phía trước là khu quảng trường tượng đài Hồ Chủ tịch xây dựng lại năm 2014. Hai bên có khu Eden (đã bị phá xây mới mang tên Vincom B) và khách sạn Rex (cũng đã trùng tu và mở rộng).

Hai bên xuôi xuống bờ sông có cụm nhà phố Nguyễn Huệ - Huỳnh Thúc kháng/ Ngô Đức kế, khách sạn Palace cùng tuyến phố Mạc Thị Bưởi qua đến Đồng khởi.

Ngã tư giữa giao lộ đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi từ thời Pháp có cái bùng binh (vòng xoay giao thông). Theo các nhà nghiên cứu, đây là hình thức bùng binh xuất hiện đầu tiên ở Sài Gòn.

Ban đầu, nó là một cái bệ cao hình bát giác, chiều cuối tuần tại đây có mấy chú lính chơi nhạc Tây cho người dân thưởng thức, nên còn gọi tên là bùng binh Bồn kèn.

Giao lộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi năm 1932-1933.

Sau đó, bùng binh được sửa chữa thành vòng xoay giao thông, có đài phun nước ở giữa, xung quanh trồng những cây liễu nhẹ nhàng, thướt tha, đẹp và rất thanh thoát, nên còn gọi là bùng binh Cây liễu.

Đến năm 2015, khi đường Nguyễn Huệ được cải tạo thành phố đi bộ, bùng binh bị phá đi san lấp bằng phẳng và là nơi trình diễn nhạc nước.

Bùng binh Cây liễu và Thương xá Tax là điểm nhấn độc đáo của đường Nguyễn Huệ.