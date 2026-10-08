Đường Nguyễn Huệ đoạn qua phường Bình Phước đang được sửa chữa

Đường Nguyễn Huệ, khu vực Trạm điện, giao với tuyến ĐT.741 đã được khắc phực hư hỏng, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông an toàn. Ảnh: Quang Minh

Ngày 18-9, Báo Đồng Nai đăng bài Đường Nguyễn Huệ xuống cấp, người dân phường Bình Phước mong sớm được sửa chữa. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Đồng Nai về việc kiểm tra, xử lý thông tin Báo Đồng Nai phản ánh; đồng thời, xem xét các đề nghị của Công an thành phố về việc khắc phục những bất cập giao thông trên tuyến, ngày 24-9, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và UBND phường Bình Phước tổ chức kiểm tra thực tế tuyến đường.

Đường Nguyễn Huệ đoạn gần ngã tư giao với quốc lộ 14 đang được sửa chữa. Ảnh: Quang Minh

Qua kiểm tra, đoàn công tác xác định mặt đường xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng cục bộ, bong bật vật liệu, ổ gà, ổ voi và đọng nước… ảnh hưởng đến điều kiện khai thác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người và phương tiện. Nguyên nhân được xác định do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài trong thời gian qua cùng với lượng phương tiện có tải trọng lớn lưu thông ngày càng gia tăng.

Tại các vị trí mới sửa chữa và đang sửa chữa đều được đơn vị thi công thực hiện các biện pháp cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Quang Minh

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, đoàn công tác đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai sớm tổ chức sửa chữa, khắc phục triệt để các vị trí hư hỏng, đảm bảo mặt đường an toàn cho phương tiện lưu thông. Đồng thời tăng cường kiểm tra, rà soát tình trạng mặt đường, hệ thống an toàn giao thông và hệ thống thoát nước trên toàn tuyến.

Các vị trí ổ gà, ổ voi được đổ bê tông xi măng, dặm vá đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: Quang Minh

Chiều 8-10, ông Lê Đức Khang, đại diện Công ty TNHH MTV Vạn Tín Phát, đơn vị đang thực hiện sửa chữa đường Nguyễn Huệ cho biết: Đơn vị triển khai đổ bê tông xi măng, dặm vá các vị trí ổ gà, ổ voi nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Dự kiến, khối lượng bê tông xi măng sử dụng khoảng 200m³.

Đến nay, các vị trí hư hỏng nặng như: nút giao với tuyến ĐT.741 (khu vực trạm điện), ngã tư giao với quốc lộ 14 và một số vị trí khác đã được xử lý. Trong quá trình thi công và chờ bê tông khô, đơn vị bố trí giăng dây và biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Các vị trí còn lại đang được đơn vị khẩn trương dặm vá, phấn đấu hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Văn Nghề, Phó phụ trách Phòng Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cho biết thêm: Dự án đường Nguyễn Huệ đã được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và hết thời gian bảo hành nên hiện không có nguồn kinh phí phục vụ công tác duy tu, sửa chữa hàng năm. Do vậy, sau khi hoàn thành sửa chữa, đơn vị sẽ bàn giao UBND phường Bình Phước tiếp nhận dự án theo quy định.