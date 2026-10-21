Đường Nguyễn Gia Thiều: Chờ nối thông toàn tuyến

Đường Nguyễn Gia Thiều có mặt cắt ngang rộng 36m, chiều dài toàn tuyến 1.166m.

Hoàn thành các hạng mục chính

Trước khi dự án triển khai, đường Nguyễn Gia Thiều có lưu lượng phương tiện khá lớn nhưng mặt đường nhỏ, nhiều đoạn xuống cấp. Việc đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều được kỳ vọng khắc phục những bất cập này, đồng thời từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị khu vực phía bắc sông Hương.

Đến nay, đoạn tuyến dài 547m, từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha, đã hoàn thành các hạng mục chính. Vỉa hè được đầu tư đồng bộ, cây xanh và hệ thống chiếu sáng được hoàn thiện, góp phần cải thiện điều kiện đi lại và cảnh quan khu vực.

Gắn bó với Bãi Dâu gần 50 năm, bà Trần Thị Khơi ở tổ dân phố Bãi Dâu, phường Phú Xuân cho biết, cuộc sống của người dân đã dễ chịu hơn kể từ khi đoạn đường được nâng cấp.

“Từ khi có đường mới, việc đi lại thuận lợi hơn nhiều. Dù vậy, đoạn cầu Chợ Dinh vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi mong công trình sớm hoàn thành để mùa hè sẽ bớt bụi, mùa mưa giảm ngập úng”, bà Khơi chia sẻ.

Diện mạo mới của tuyến đường Nguyễn Gia Thiều.

Gỡ vướng mặt bằng

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Gia Thiều được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) phê duyệt năm 2023 và điều chỉnh vào tháng 6/2026, với tổng mức đầu tư hơn 213 tỷ đồng.

Toàn tuyến dài 1.166m, từ cầu Chợ Dinh đến cầu Bãi Dâu; trong đó đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha dài 547m và đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh dài 619m. Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường được đầu tư với nền đường rộng 36m; ảnh hưởng đến 100 thửa đất của 100 hộ dân. Dự án dự kiến bố trí tái định cư 92 lô, gồm 46 lô cho hộ chính và 46 lô cho hộ phụ (các trường hợp còn lại bị ảnh hưởng một phần, không thuộc diện bố trí tái định cư). Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt đối với 73/100 hộ; trong đó, 27 hộ đã nhận tiền bồi thường, 8 hộ đã bàn giao mặt bằng. Hồ sơ của 27 hộ chưa được phê duyệt phương án bồi thường đang được tiếp tục xử lý những vấn đề liên quan đến nguồn gốc đất, tranh chấp, kiểm kê bổ sung tài sản và điều kiện bồi thường.

Ông Đặng Minh Thắng, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân cho biết, đoạn từ cầu Bãi Dâu đến đường Ngô Kha đã hoàn thành thi công mặt đường, vỉa hè và các hạng mục chỉnh trang đô thị. Đối với đoạn từ đường Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh, công tác giải phóng mặt bằng vẫn đang được thực hiện.

Theo ông Thắng, phường Phú Xuân đang phối hợp với Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bắc Sông Hương (BQL Bắc Sông Hương) tổ chức vận động, tuyên truyền để người dân bàn giao mặt bằng; đồng thời hoàn thiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Đối với đoạn còn lại, từ Ngô Kha đến cầu Chợ Dinh, hiện nay còn 92 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. UBND phường đã phối hợp với BQL Bắc Sông Hương tổ chức gặp gỡ, vận động người dân chấp hành việc bàn giao mặt bằng, đồng thời thực hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư”, ông Thắng cho hay.

Về tái định cư, cơ quan chức năng đã chuẩn bị 82 lô tại khu tái định cư Cao Bá Quát và Hương Sơ 10; đồng thời đề xuất bố trí bổ sung 10 lô còn thiếu cho các hộ phụ tại khu tái định cư Hương Sơ 10.

Ông Đặng Minh Thắng cho biết, khó khăn hiện nay là nguồn kinh phí chi trả cho các hộ dân còn hạn chế. Một số hộ cũng có ý kiến liên quan đến việc bố trí tái định cư cho các hộ phụ. Phường đang phối hợp với các đơn vị liên quan giải thích, hướng dẫn chính sách, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp còn vướng mắc.

“Thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục phối hợp với BQL Bắc Sông Hương khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư. Đối với 27 trường hợp chưa phê duyệt phương án, phường cũng đề nghị đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, lập phương án để phê duyệt dứt điểm”, ông Thắng nói.

Theo kế hoạch, công tác phê duyệt, chi trả bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng sạch được phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Công trình dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác ngày 30/4/2027.