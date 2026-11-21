Không còn điểm nghẽn mặt bằng

Ngày 20/11, ghi nhận trên công trường tuyến đường nối trung tâm thành phố Thanh Hóa (cũ) với Cảng hàng không Thọ Xuân, nhiều máy móc, phương tiện và vật liệu được tập kết, các mũi thi công hoạt động liên tục. Những đoạn đường từng bị chia cắt bởi các điểm nghẽn giải phóng mặt bằng nay đã được bàn giao cho nhà thầu.

Đây là chuyển biến đáng chú ý của dự án sau nhiều năm gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Với sự vào cuộc của các cấp, ngành và chính quyền địa phương, các vướng mắc từng bước được tháo gỡ, người dân nhận tiền đền bù, di dời và bàn giao đất để triển khai thi công.

Đường thành phố Thanh Hóa cũ nối sân bay Thọ Xuân đang tăng tốc thi công sau khi được bàn giao hoàn toàn mặt bằng sạch.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Lực, Phó trưởng phòng Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết, đến nay, cả hai dự án thành phần đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Hiện các đơn vị tổ chức 19 mũi thi công, tập trung vào nền đường, móng cấp phối đá dăm, hệ thống cống thoát nước, cầu và thảm bê tông nhựa. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành đạt khoảng 320,5 tỷ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 725,88 tỷ đồng, tương đương 44%. Trong đó, đoạn Nỏ Hẻn - đường tỉnh 514 đạt 53,3%, đoạn đường tỉnh 514 - Cảng hàng không Thọ Xuân đạt 32,7%.

Bên đường, các hộ dân đã di dời nhường mặt bằng sạch cho dự án.

Tuyến đường được chia thành hai dự án. Đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 dài 12,113 km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 1.502 tỷ đồng. Đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân dài 10,998 km, tổng mức đầu tư 1.837 tỷ đồng.

Cả hai đoạn có tổng chiều dài hơn 23 km, tổng vốn đầu tư 3.339 tỷ đồng. Tuyến được thiết kế chủ yếu theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/h, nền đường rộng 41 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Riêng đoạn cuối tuyến được đầu tư mặt đường rộng 28 m, quy mô 8 làn xe.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, tổng kế hoạch vốn đã giao cho hai dự án đạt 2.278,96 tỷ đồng, tương đương 68,2% tổng mức đầu tư. Lũy kế giải ngân đạt 2.026,46 tỷ đồng, bằng 88,9% kế hoạch vốn được giao. Riêng nguồn vốn xây lắp và chi khác 364,78 tỷ đồng đã giải ngân hết.

Tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng kế hoạch, vốn giải ngân năm 2026 cho công trình đã hoàn thành.

Ông Lực cho hay, tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng kế hoạch, vốn giải ngân năm 2026 cho công trình đã hoàn thành. Chủ đầu tư đang tiếp tục đôn đốc nhà thầu bổ sung máy móc, nhân lực, tận dụng thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh thi công. Với những vị trí từng bị đào xúc sâu trong quá trình giải phóng mặt bằng, sau khi được bàn giao, các nhà thầu có trách nhiệm quản lý và chủ động tổ chức thi công theo phạm vi được giao.

Theo hợp đồng, hai dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2027.

Tín hiệu tích cực trên nhiều công trường

Không chỉ tuyến đường nối trung tâm tỉnh với sân bay Thọ Xuân, nhiều dự án giao thông trọng điểm khác tại Thanh Hóa cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc sau khi những khó khăn về mặt bằng, vật liệu và năng lực thi công từng bước được tháo gỡ.

Tại dự án đường kết nối Khu công nghiệp Bỉm Sơn với đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, dài gần 19 km, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành. Trong quá trình triển khai, công trình từng gặp nhiều trở ngại về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, năng lực nhà thầu và thời tiết.

Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp giữa chủ đầu tư và chính quyền địa phương, các điểm nghẽn lớn dần được xử lý. Đến ngày 15/11, cả 4 cây cầu và 81 cống thoát nước đã hoàn thành; hạng mục thảm bê tông nhựa cơ bản hoàn tất. Giá trị thực hiện đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, kiểm tra chất lượng trước khi đưa công trình vào sử dụng.

Nhiều dự án giao thông trọng điểm khác trên địa bàn tỉnh cũng đang ở những giai đoạn cuối cùng.

Ông Trần Đức Trọng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết, chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, bảo đảm đưa tuyến đường vào sử dụng đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương có tuyến đi qua.

Tại dự án đường Voi - Sầm Sơn, dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương. Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã rà soát năng lực các nhà thầu, điều chuyển khối lượng còn lại của đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu sang các thành viên khác trong liên danh.

Đến nay, khối lượng thực hiện toàn dự án đạt gần 90%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, phấn đấu đến ngày 30/11/2026 cơ bản hoàn thành và thông xe kỹ thuật.