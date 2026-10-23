Đường nghìn tỷ nối sân bay Phú Bài ngổn ngang mùa mưa

Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài dài khoảng 9,59km, điểm đầu tiếp giáp khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1, thuộc phường Phú Bài, TP Huế. Công trình được triển khai qua hai gói thầu xây lắp. Gói thầu số 21 dài khoảng 6,1km, có tổng dự toán hơn 583 tỷ đồng, do liên danh 4 nhà thầu thực hiện. Công trình khởi công ngày 20-1-2025, dự kiến hoàn thành sau 900 ngày. Gói thầu số 20 dài khoảng 3,49km, giá trị hơn 132 tỷ đồng, do liên danh 3 nhà thầu thi công, khởi công tháng 11-2024 và dự kiến hoàn thành sau 720 ngày.

Nhiều đoạn tuyến của dự án nằm giữa vùng ruộng thấp, ngập nước.

Ghi nhận tại công trường cho thấy, mưa kéo dài đang ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ dự án. Tại gói thầu số 21, khối lượng thực hiện còn thấp. Nhà thầu mới triển khai nền, móng đường ở một số đoạn và thi công 5 cầu trên tuyến. Nhiều vị trí đã đắp cát, đất đỏ nhưng mặt bằng vẫn lầy lội; một số đoạn đi qua khu vực ruộng trũng thường xuyên ngập nước.Điều kiện thời tiết bất lợi gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu, thiết bị và tổ chức thi công. Tại các khu vực nền đất yếu, nhà thầu chưa thể triển khai đồng loạt các công đoạn bóc đất hữu cơ, xử lý nền và đắp nền đường theo kế hoạch.

Trong khi đó, tại gói thầu số 20, tiến độ có phần khả quan hơn. Nhà thầu đã hoàn thành nền, móng đường trên một số đoạn và triển khai thảm nhựa mặt đường. Tuy nhiên, nhiều hạng mục còn lại vẫn cần được đẩy nhanh để bảo đảm tiến độ hợp đồng.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, tình trạng chậm thi công tại gói thầu số 21 khiến chủ đầu tư xử phạt một nhà thầu trong liên danh 411 triệu đồng và chấm dứt hợp đồng thi công.

Để tháo gỡ khó khăn, UBND TP Huế đã thống nhất chuyển chủ đầu tư dự án từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế sang Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 3, nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, cho biết sau khi tiếp nhận dự án, đơn vị đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung thi công, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.Năm 2026, dự án được bố trí 350 tỷ đồng vốn kế hoạch. Đến nay, giá trị giải ngân đạt 227,167 tỷ đồng, tương đương 64,9% kế hoạch; trong đó, kể từ khi chủ đầu tư mới tiếp nhận dự án, giá trị giải ngân đạt 86,275 tỷ đồng.

Tập trung thi công để bù tiến độ

Về giải phóng mặt bằng, các địa phương và đơn vị chức năng đã bàn giao 58,31/60,2ha, tương ứng khoảng 8,9/10,1km tuyến, đạt 96,8%. Phần diện tích còn lại khoảng 2,7ha, liên quan đến 139 hộ dân tại hai phường Hương Thủy và Phú Bài, đang tiếp tục được xử lý. Các đơn vị dự kiến hoàn thành phần lớn công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 10-2026.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, tại gói thầu số 20, khối lượng thi công nền, móng đường đạt 1,8/3,4km, tương đương 52,9%; một số đoạn đã được thảm nhựa. Tại gói thầu số 21, khối lượng nền, móng đường đạt 87.912/297.480m², tương đương 29,5%; 5 cầu trên tuyến đạt khoảng 45% khối lượng.

Đại diện liên danh nhà thầu gói thầu số 21 cho biết, mưa kéo dài khiến nhiều vị trí trũng thấp thường xuyên ngập nước, chưa thể triển khai các công đoạn xử lý nền đất yếu. Nhiều đoạn đường công vụ cũng bị ngập, khiến phương tiện vận chuyển vật tư, thiết bị khó tiếp cận công trường.Nhà thầu đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tăng cường thi công khi thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lớn trong khi thời gian thi công còn lại không nhiều, tạo áp lực đáng kể đối với các đơn vị thực hiện.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương cho biết, trước mắt, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập trung thi công tại những đoạn nền đường cao, ít chịu ảnh hưởng của ngập nước. Sau mùa mưa, đơn vị sẽ tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện nền móng, mặt đường và triển khai các hạng mục còn lại, phấn đấu hoàn thành công trình theo hợp đồng.

Là tuyến kết nối Khu đô thị mới An Vân Dương với sân bay Phú Bài, dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tiến độ chậm, mặt bằng chưa được bàn giao hoàn toàn và thời tiết bất lợi đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về tổ chức thi công, khắc phục các vướng mắc để bảo đảm mục tiêu của dự án.