Đường ngập do mưa lớn, nhiều trường ở Hà Nội cho phụ huynh đón con sớm

Chiều 17/9, trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực, một số trường học trên địa bàn Hà Nội thông báo thay đổi thời gian đón học sinh, cho phép phụ huynh chủ động đưa con về sớm.

Trường THCS Thanh Xuân thông báo phụ huynh có thể đón con từ 15h30. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh một số khu vực xuất hiện ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Nhà trường đề nghị cha mẹ học sinh chủ động sắp xếp thời gian đón con nhằm hạn chế việc di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi. Những học sinh chưa có người đến đón vẫn tiếp tục ở lại trường, được giáo viên chủ nhiệm quản lý và chăm sóc.

Nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để có phương án phù hợp cho ngày học tiếp theo và thông tin tới phụ huynh khi có quyết định chính thức.

Ngập úng trên nhiều tuyến đường khiến người dân di chuyển khó khăn.

Trường Tiểu học Yên Hòa, phường Yên Hòa cũng tạo điều kiện cho bố mẹ chủ động thời gian đón con về sớm dù trường và lớp học chưa bị ngập.

Trưa nay, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu thông báo phụ huynh đón con từ 14h15. Ô tô đưa đón học sinh của nhà trường sẽ xuất phát lúc 14h. Trường hợp phụ huynh chưa thể đến đón học sinh đúng thời gian trên, nhà trường vẫn bố trí giáo viên tiếp tục quản lý, chăm sóc.

Trường THCS Cầu Giấy, phường Yên Hòa cũng có thông báo, do mưa lớn kéo dài, một số tuyến đường vẫn đang ngập, việc di chuyển có thể gặp khó khăn. Để phụ huynh sắp xếp thời gian và tuyến đường phù hợp, chiều nay trường cho phép đón con từ 15h.

Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành tổ chức dạy học đến hết tiết 3, phụ huynh học sinh đón con từ 15h30.

Còn Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở A cũng thông báo học sinh học hết tiết 2, cha mẹ sắp xếp đón con vào lúc 15h5. Học sinh đi xe tuyến về lúc 15h45.

Tại Trường Tiểu học Vạn Bảo, phường Hà Đông, phụ huynh được thông báo có thể chủ động đến trường đón con trong ngày, không nhất thiết phải chờ giờ tan học. Nhà trường cho biết việc cho phép phụ huynh đón con sớm nhằm giảm nguy cơ mất an toàn trong quá trình di chuyển, trong bối cảnh mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập.

Không chỉ cho phép học sinh về sớm, một số cơ sở giáo dục tại Hà Nội chủ động chuyển sang phương án cho nghỉ hoặc học trực tuyến.

Trường THCS Ngoại ngữ thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo học sinh nghỉ chiều 17/9 do thời tiết diễn biến phức tạp, nguy cơ ngập úng tại nhiều khu vực có thể gia tăng.

Phụ huynh có thể đón con từ 12h. Các xe tuyến bắt đầu đưa học sinh về từ 12h15. Đối với những học sinh chưa được đón ngay, nhà trường tiếp tục tổ chức bán trú và bố trí giáo viên quản lý tại trường cho đến khi phụ huynh tới đón.

Trong sáng 17/9, một số trường tiểu học cũng điều chỉnh phương án học tập. Trường Tiểu học Nguyễn Quý Đức và Trường Tiểu học Phương Canh cho học sinh nghỉ, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm tổ chức học trực tuyến.

Trong bối cảnh mưa lớn còn diễn biến phức tạp, các trường tiếp tục cập nhật tình hình thực tế chủ động điều chỉnh phương án tổ chức dạy học, đưa đón và quản lý học sinh khi cần thiết.

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu chủ động phương án

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lớn, dông lốc và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

Các trường được yêu cầu chủ động rà soát, sẵn sàng phương án ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, phù hợp với điều kiện thực tế.

Căn cứ diễn biến thời tiết và chỉ đạo của cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục có thể chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục.

Sở cũng lưu ý các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời, hoạt động tập thể tại những khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở, cây đổ hoặc các yếu tố khác gây mất an toàn.

Đặc biệt, nhà trường phải duy trì kênh thông tin với cha mẹ học sinh để phối hợp quản lý, đón trả học sinh an toàn; không để học sinh tự ý di chuyển qua khu vực ngập sâu hoặc nơi đã được cảnh báo nguy hiểm.