Đường mới vùng cao Suối Tọ

Những con đường nối niềm vui

Từ trung tâm xã Suối Tọ, về bản Suối Khang, con đường đất dốc, bụi mù vào mùa khô và trơn trượt mùa mưa năm nào, nay đã được bê tông sạch đẹp, uốn lượn qua những sườn đồi. Dọc tuyến đường, từng tốp cô gái Mông xúng xính trong bộ váy áo rực rỡ cùng dòng xe máy nối đuôi nhau hướng về Nhà văn hóa bản dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và khánh thành công trình đường giao thông. Với đồng bào Mông nơi đây, công trình thực sự là “con đường mơ ước”, khép lại những tháng ngày vất vả đi lại và giao thương hàng hóa.

Đường về bản Suối Khang được bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại.

Đi trên tuyến đường mới, ông Sồng A May, Bí thư Chi bộ bản Suối Khang, phấn khởi nói: Bản có 258 hộ đồng bào dân tộc Mông chung sống. Thu nhập chủ yếu từ trồng ngô, sắn và chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trước kia, tuyến đường vào bản dài gần 4km là đường đất đi lại khó khăn, nhất là mùa mưa. Được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bản được hỗ trợ làm đường bê tông; nhân dân trong bản tự nguyện hiến 1.500 m² đất, phá bỏ hàng rào, cây cối giải phóng mặt bằng, thi công tuyến đường đúng tiến độ.

Rời bản Suối Khang, chúng tôi tiếp tục đến bản Lũng Khoai, tuyến đường dài hơn 3 km cũng vừa hoàn thành đổ bê tông, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại. Trước đây, tuyến đường từ trung tâm xã vào bản là đường đất, chỉ rộng 2 m. Đầu năm 2026, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã Suối Tọ đầu tư mở rộng tuyến đường vào bản rộng lên 4 m.

Tuyến đường về bản Lũng Khoai vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con.

Giờ đây, 104 hộ dân, với 604 nhân khẩu, 100% đồng bào dân tộc Mông ở bản Lũng Khoai có đường đi lại thuận lợi, dễ dàng thăm thân và trao đổi hàng hóa. Gia đình ông Sồng A Thái, bản Lũng Khoai, vui mừng nói: Ngày xưa, làm ra bao ngô, bao sắn, phải chở xuống tận trung tâm xã bán. Năm nay, bản có đường bê tông, xe ô tô tải lên tận nơi mua ngô, sắn. Gia đình tôi đã bán hơn 20 tấn sắn, thu gần 50 triệu đồng, không phải vất vả mang nông sản đi tiêu thụ nữa.

Hạ tầng mở lối phát triển

Suối Tọ là xã vùng cao đặc biệt khó khăn, không thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, xã có 7 bản, 1.050 hộ dân, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Địa hình chia cắt, dân cư phân bố không tập trung, hệ thống đường giao thông đến các bản còn chưa đồng bộ và thường xuyên chịu tác động của thiên tai, trong khi nguồn vốn bảo dưỡng định kỳ còn hạn hẹp, đặt ra nhiều khó khăn trong kết nối và phát triển kinh tế - xã hội. Trước thực trạng đó, UBND xã Suối Tọ chủ động lồng ghép các nguồn vốn, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông thiết yếu cho các bản vùng sâu, vùng xa. Xã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, qua đó góp phần bảo đảm tiến độ, chất lượng các công trình.

Ông Sa Đức Toàn, Chủ tịch UBND xã Suối Tọ, cho biết: Từ tháng 7/2025, xã đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện tốt phong trào làm đường giao thông nông thôn và lan tỏa mạnh mẽ đến từng bản. Người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động để mở rộng các tuyến đường từ trung tâm xã lên bản Lũng Khoai, Suối Khang, với tổng kinh phí 14 tỷ đồng; đồng thời, tu sửa các tuyến đường đến các bản Suối Dinh, Pắc Bẹ, Suối Dóng, dài 12km.

Nhiều tuyến đường xã Suối Tọ được đầu tư xây dựng.

Suối Tọ phát huy tốt vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Trong quá trình triển khai các công trình, có 65 hộ tự nguyện hiến đất, cây cối, tường rào để mở rộng mặt đường. Nhân dân các bản còn đóng góp 560 ngày công lao động tham gia san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ thi công các công trình. Đến nay, 19 km đường trục xã đã được nhựa hóa kết nối với quốc lộ 37; 4/7 bản có đường từ trung tâm xã đến trung tâm bản được cứng hóa, đạt tỷ lệ 78%.

Nhiều tuyến đường liên bản, xã Suối Tọ được đầu tư bê tông, tạo thuận lợi cho bà con đi lại.

Hạ tầng giao thông được cải thiện đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 4%/năm, còn 26,2%. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phát triển giao thông nông thôn ở Suối Tọ vẫn còn khó khăn. Địa hình đồi núi phức tạp, nhiều khe suối, thường xuyên xảy ra mưa lũ và sạt lở đã làm tăng chi phí đầu tư xây dựng cũng như duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông. Hiện nay, toàn xã vẫn còn hơn 20km đường đất tại các bản Suối Tọ, Pắc Bẹ, Suối Gióng tiếp tục phải đầu tư cứng hóa, một số tuyến đường nay đã xuống cấp, cần được sửa chữa.

Nhiều tuyến đường xã Suối Tọ được đầu tư xây dựng.

Giai đoạn 2026-2030, xã đặt mục tiêu nâng tỷ lệ cứng hóa các tuyến đường từ 78% lên 95%, từng bước xóa bỏ các tuyến đường đất còn lại, bảo đảm giao thông thông suốt đến các bản, vùng sản xuất tập trung và khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế. Để thực hiện mục tiêu này, xã sẽ tập trung huy động các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường đã xuống cấp và đầu tư cứng hóa các tuyến đường vào những bản hiện chưa hoàn chỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ các công trình giao thông nông thôn.

Với mỗi con đường vùng cao Suối Tọ được hoàn thành thể hiện ý Đảng, lòng dân, trở thành động lực tiếp thêm sức mạnh cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân xã Suối Tọ tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trên các lĩnh vực.