Là công trình giao thông trọng điểm

Ngày 27/11, tại xã Mỹ An, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công Dự án đường Tân An - Bình Hiệp. Đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đồng Tháp Mười.

Sự kiện khởi công diễn ra tại xã Mỹ An - Tây Ninh. Ảnh: IT

Dự án có chiều dài 62,7km, đi qua địa bàn 9 xã, phường, gồm 6 dự án thành phần, tổng mức đầu tư 9.318 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2026 - 2031, tuyến đường được đầu tư quy mô 4 làn xe. Sau năm 2031, công trình sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh theo quy mô 10 làn xe.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm (giữa) trao hoa cho nhà thầu. Ảnh: IT

Trong khuôn khổ lễ khởi công, Gói thầu 01 thi công đoạn từ Km0+000 đến Km4+220 được triển khai. Liên danh nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Phúc và Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Lang Phong đảm nhận thực hiện gói thầu này.

Tham dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, đại diện các sở, ngành, địa phương và các đơn vị tham gia dự án.

Theo quy hoạch, đường Tân An - Bình Hiệp giữ vai trò trục giao thông kết nối trung tâm hành chính tỉnh Tây Ninh với vùng Đồng Tháp Mười và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Công trình đồng thời tăng cường liên kết với cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Quốc lộ N2 và các tuyến giao thông liên vùng.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực vận tải trên Quốc lộ 62 hiện hữu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động lưu thông hàng hóa, nhất là vận chuyển nông sản từ vùng sản xuất đến các trung tâm chế biến, tiêu thụ. Đây cũng là cơ sở để khai thác tốt hơn tiềm năng kinh tế cửa khẩu, phát triển logistics và thu hút đầu tư vào khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: IT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh, việc đầu tư tuyến đường thể hiện quyết tâm của tỉnh trong tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông, khai thác tiềm năng, lợi thế vùng Đồng Tháp Mười.

“Công trình không chỉ đơn thuần xây dựng thêm một tuyến đường mà còn tạo điều kiện kết nối các vùng sản xuất, trung tâm kinh tế với khu vực biên giới, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Để bảo đảm các điều kiện triển khai, tỉnh Tây Ninh đã phát động phong trào thi đua “Thần tốc 60 ngày đêm” hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Đến ngày 25/11/2026, tại 8 xã, phường, công tác bàn giao mặt bằng và chi trả bồi thường đạt 92,96%, với tổng số tiền 1.276,69 tỷ đồng. Riêng xã Mỹ An đã hoàn thành chi trả bồi thường cho các trường hợp bị ảnh hưởng, tạo điều kiện bàn giao mặt bằng phục vụ thi công”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm nói.

Kỳ vọng sớm mang lại lợi ích cho người dân

Với người dân địa phương, ý nghĩa của một công trình giao thông không chỉ nằm ở chiều dài hay tổng vốn đầu tư mà còn được thể hiện qua những thay đổi trong sinh hoạt, sản xuất và cơ hội phát triển kinh tế.

Ông Dương Văn Út, người dân xã Mỹ An, chia sẻ: “Bất ngờ khi có con đường lớn chạy ngang qua nhà. Chúng tôi rất phấn khởi khi tuyến đường được khởi công. Người dân mong công trình sớm hoàn thành để đi lại thuận tiện, vận chuyển nông sản nhanh hơn, doanh nghiệp có điều kiện đến đầu tư, tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân địa phương”.

Ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch UBND xã Mỹ An, cho biết địa phương xác định đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của khu vực. Vì vậy, chính quyền đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ chủ trương, lợi ích của dự án, đồng thời phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng.

Theo ông Đông, khi tuyến đường hoàn thành, việc kết nối giữa khu dân cư, vùng sản xuất với trung tâm tỉnh và các đầu mối giao thương sẽ thuận lợi hơn. Địa phương cũng sẽ rà soát quy hoạch, kết nối các tuyến đường hiện hữu với trục giao thông chính, định hướng phát triển thương mại, dịch vụ phù hợp với lợi thế địa bàn.

Nhà thầu cam kết bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình

Để công trình sớm phát huy hiệu quả, chất lượng và tiến độ thi công là những yêu cầu được đặt ra ngay từ ngày khởi công. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Phúc, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu Tân An - Bình Hiệp, cho biết liên danh sẽ phối hợp, phát huy năng lực và nguồn lực của từng đơn vị để triển khai dự án.

Ông Nguyễn Phi Dần thay mặt nhà thầu phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ĐH

Theo ông Nguyễn Phi Dần, đối với nhà thầu, đây không chỉ là nhiệm vụ thi công một công trình giao thông mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng và sự phát triển của địa phương.

“Liên danh xác định tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; tổ chức thi công khoa học, tuân thủ hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời đặt yêu cầu về chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường lên hàng đầu.

Nhà thầu cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đơn vị liên quan nhằm hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân trong khu vực dự án”, ông Nguyễn Phi Dần phát biểu tại lễ khởi công.

Liên danh nhà thầu Tân An - Bình Hiệp hỗ trợ an sinh xã hội cho địa phương. Ảnh: IT

Dịp này, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng nơi công trình triển khai, liên danh nhà thầu Tân An - Bình Hiệp đã trao tặng 400 triệu đồng ủng hộ Chương trình Xóa nhà tạm của tỉnh Tây Ninh và 100 triệu đồng cho Quỹ An sinh xã hội xã Mỹ An.

Hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội góp phần chia sẻ khó khăn với người dân địa phương, nhất là những hoàn cảnh còn thiếu thốn về nhà ở và điều kiện sống. Đây cũng là sự đồng hành của doanh nghiệp với địa phương bên cạnh nhiệm vụ đầu tư xây dựng công trình.

Ngay sau các nghi thức và phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công đã thực hiện nghi thức ấn nút phát lệnh khởi công, chính thức đánh dấu bước triển khai thi công Dự án đường Tân An - Bình Hiệp.