Mới đây, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước thông tin Dương Mịch và Tiêu Chiến được cho là sẽ đảm nhận vai chính trong Người Giữ Bí Mật, dự án điện ảnh mới gắn với tên tuổi đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận được sự háo hức, thông tin này nhanh chóng làm dấy lên những cuộc tranh luận về việc sử dụng ngôi sao lưu lượng trong các tác phẩm điện ảnh lớn.

Theo truyền thông Trung Quốc ngày 25/11, danh sách diễn viên của Người Giữ Bí Mật bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội dù bộ phim chưa chính thức công bố dàn cast hay tổ chức khai máy. Trong đó, Tiêu Chiến và Dương Mịch là hai cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Thông tin Dương Mịch và Tiêu Chiến có khả năng đóng chính trong dự án điện ảnh mới của Trương Nghệ Mưu khiến làng giải trí Hoa ngữ xôn xao.

Đáng nói, đây không phải lần đầu dự án xuất hiện tin đồn tuyển diễn viên. Hồi tháng 8, Tiêu Chiến từng được nhắc đến cùng Nghê Ni và một số nghệ sĩ khác. Đến tháng 11, danh sách mới lại đưa Dương Mịch lên vị trí nữ chính bên cạnh Tiêu Chiến, khiến tính xác thực của thông tin trở thành chủ đề bàn tán.

Trước những đồn đoán liên tục thay đổi, một bộ phận người hâm mộ của Dương Mịch và Tiêu Chiến lên tiếng phản đối việc gắn tên thần tượng với dự án chưa được xác nhận. Nhiều ý kiến cho rằng khán giả không nên vội tin vào những danh sách lan truyền, đặc biệt khi phía nhà sản xuất và hai nghệ sĩ vẫn chưa có thông báo chính thức.

Không chỉ vậy, việc Trương Nghệ Mưu tiếp tục được đồn đoán lựa chọn những gương mặt sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cũng khiến một số khán giả đặt câu hỏi về chiến lược làm phim của ông.

Những đồn đoán liên tục thay đổi về dàn diễn viên Người Giữ Bí Mật khiến một bộ phận người hâm mộ lên tiếng phản đối.

Thực tế, Trương Nghệ Mưu từng đạt thành công vang dội với Mãn Giang Hồng vào năm 2023. Tác phẩm có sự tham gia của Thẩm Đằng và Dịch Dương Thiên Tỉ, thu về khoảng 4,54 tỷ NDT, trở thành một trong những bộ phim nổi bật nhất sự nghiệp đạo diễn của ông.

Sau đó, Điều Thứ 20 tiếp tục quy tụ Lôi Giai Âm, Mã Lệ và Triệu Lệ Dĩnh, mang về hơn 2,4 tỷ NDT. Tuy nhiên, đến Kinh Trập Vô Thanh, dù sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng như Dịch Dương Thiên Tỉ, Chu Nhất Long và Dương Mịch, tác phẩm vẫn gây ra những tranh luận về chất lượng kịch bản và khả năng đáp ứng kỳ vọng của công chúng.

Việc sử dụng những ngôi sao lưu lượng trong các dự án điện ảnh của Trương Nghệ Mưu tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh luận.

Chính điều này khiến tin đồn Dương Mịch và Tiêu Chiến cùng xuất hiện trong Người Giữ Bí Mật trở thành đề tài nhạy cảm. Một số cây bút bình luận điện ảnh Trung Quốc cho rằng việc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng có thể tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ, nhưng chưa chắc bảo đảm thành công phòng vé.

Đối với Tiêu Chiến, nam diễn viên đang sở hữu sức hút đáng kể sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nếu thực sự hợp tác với Trương Nghệ Mưu, đây có thể là cơ hội để anh tiếp tục mở rộng sự nghiệp điện ảnh và thử sức với một nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Trong khi đó, Dương Mịch đã có kinh nghiệm làm việc cùng Trương Nghệ Mưu thông qua Kinh Trập Vô Thanh. Việc nữ diễn viên được nhắc tên trong một dự án mới của đạo diễn nổi tiếng vì thế càng khiến công chúng tò mò về khả năng tái hợp.

Tin đồn hợp tác giữa Dương Mịch và Tiêu Chiến làm dấy lên cuộc tranh luận về sự cân bằng giữa sức hút ngôi sao và chất lượng tác phẩm.

Theo những thông tin ban đầu, Người Giữ Bí Mật được giới thiệu là dự án mang màu sắc tình báo, lấy bối cảnh thời kỳ Dân quốc. Tên phim từng xuất hiện trong tài liệu về các dự án đang được phát triển của công ty Quang Tuyến, với Châu Vận Hải được ghi nhận ở vai trò biên kịch. Tuy nhiên, nội dung cụ thể và dàn diễn viên vẫn chưa được xác nhận.

Điểm đáng chú ý là những tranh cãi hiện tại không đồng nghĩa Dương Mịch và Tiêu Chiến bị công chúng đồng loạt phản đối về năng lực diễn xuất. Phản ứng trái chiều chủ yếu xoay quanh độ tin cậy của tin đồn tuyển vai và nỗi lo các dự án điện ảnh ngày càng phụ thuộc vào sức hút ngôi sao.

Ở thời điểm hiện tại, việc Dương Mịch và Tiêu Chiến có thực sự hợp tác trong Người Giữ Bí Mật hay không vẫn là dấu hỏi. Trước khi nhà sản xuất công bố thông tin chính thức, mọi đồn đoán về màn kết hợp này cần được nhìn nhận thận trọng.

Giữa những ý kiến trái chiều, chất lượng tác phẩm vẫn là bài toán quan trọng nhất đối với Trương Nghệ Mưu nếu dự án trở thành hiện thực.

Nếu dự án trở thành hiện thực, thử thách lớn nhất dành cho Trương Nghệ Mưu vẫn sẽ nằm ở chất lượng tác phẩm. Bởi sau cùng, tên tuổi Dương Mịch hay Tiêu Chiến có thể giúp bộ phim thu hút sự chú ý, nhưng câu chuyện và diễn xuất mới là yếu tố quyết định khả năng chinh phục khán giả.