Từng được xem là đôi bạn thân đáng chú ý của làng giải trí Hoa ngữ, Dương Mịch và Đường Yên khiến nhiều khán giả tiếc nuối khi mối quan hệ dần trở nên xa cách. Sau gần 10 năm vướng tin đồn rạn nứt, câu chuyện giữa hai nữ diễn viên một lần nữa được nhắc đến khi xuất hiện thông tin cả hai cùng từ chối lời mời tham gia chương trình truyền hình về chủ đề hàn gắn tình bạn.

Theo truyền thông Trung Quốc, đầu tháng 11/2026, đài Hồ Nam dự kiến thực hiện một chương trình thực tế với nội dung kết nối những người từng thân thiết nhưng không còn giữ mối quan hệ như trước. Dương Mịch và Đường Yên được cho là nằm trong danh sách khách mời, song cả hai đều không nhận lời. Thông tin này chưa được người trong cuộc xác nhận, nhưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi tình bạn của họ từng là chủ đề được công chúng yêu thích.

Tình bạn của Dương Mịch và Đường Yên rạn nứt từ năm 2016.

Mối duyên giữa hai nữ diễn viên bắt đầu từ bộ phim Tiên kiếm kỳ hiệp 3 năm 2009. Trong tác phẩm, Đường Yên đảm nhận vai Tử Huyên, còn Dương Mịch hóa thân thành Tuyết Kiến. Quá trình ghi hình giúp hai người trở nên gần gũi. Đường Yên từng kể rằng ngay lần đầu gặp gỡ, cô đã có cảm giác cả hai sẽ trở thành bạn bè.

Sau khi phim đóng máy, Dương Mịch chủ động tìm thông tin để gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bạn diễn dù cả hai chưa từng trao đổi số điện thoại. Chi tiết này từng được Đường Yên nhắc lại với sự bất ngờ và thích thú. Từ một lời chúc đơn giản, tình bạn của hai nghệ sĩ ngày càng gắn bó. Họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và dành cho đối phương nhiều lời động viên.

Năm 2014, Đường Yên trở thành phù dâu duy nhất trong hôn lễ của Dương Mịch và Lưu Khải Uy tại Bali. Hình ảnh cô dâu trao hoa cưới cho người bạn thân từng được xem là kỷ niệm đáng nhớ của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, khi Đường Yên kết hôn với La Tấn vào năm 2018, sự vắng mặt của Dương Mịch khiến những đồn đoán về khoảng cách giữa hai người lan rộng.

Dương Mịch và Đường Yên.

Từ khoảng năm 2015, tin đồn bất hòa bắt đầu xuất hiện, trong đó có câu chuyện liên quan đến bộ phim Người tình kim cương. Đường Yên đảm nhận vai chính, trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba, nghệ sĩ thuộc công ty của Dương Mịch, cũng nhận được nhiều sự chú ý. Một số ý kiến cho rằng sự cạnh tranh trong công việc có thể ảnh hưởng đến tình bạn của hai nữ diễn viên. Tuy nhiên, đây chưa phải nguyên nhân được người trong cuộc xác nhận.

Tháng 8/2026, cựu quản lý nghệ sĩ Lý Đăng Khắc lên tiếng bác bỏ giả thuyết Địch Lệ Nhiệt Ba là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai người rạn nứt. Theo ông, sự xa cách có thể đến từ những thay đổi trong sự nghiệp và cuộc sống qua nhiều năm. Đến nay, cả Dương Mịch lẫn Đường Yên đều chưa đưa ra lời giải thích chính thức về những đồn đoán này.

Ở thời điểm hiện tại, hai nữ diễn viên vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật riêng. Dương Mịch tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, đồng thời tham gia nhiều dự án phim truyền hình. Tác phẩm Sinh vạn vật và dự án cổ trang Giang Sơn Đại Đồng là những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của cô.

Trong khi đó, Đường Yên nhận được sự quan tâm sau vai diễn trong Phồn Hoa. Nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn những nhân vật có chiều sâu tâm lý. Dự án Cuộc sống hiện tại, trong đó cô đảm nhận vai Trần Nham, cũng được chú ý trước kế hoạch phát hành vào tháng 12/2026.

Từ những người bạn từng đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống, Dương Mịch và Đường Yên giờ đây có con đường riêng. Việc cả hai được cho là cùng từ chối một chương trình hàn gắn tiếp tục khiến công chúng tò mò về mối quan hệ hiện tại. Dù vậy, khi chưa có chia sẻ trực tiếp từ hai nghệ sĩ, câu chuyện tình bạn năm xưa vẫn còn nhiều điều chưa được làm rõ.