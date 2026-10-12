Dương Mịch trắng tay sau hơn 20 năm làm nghề

Theo QQ, kết quả tại lễ trao giải truyền hình Phi Thiên mới đây khiến nhiều khán giả chú ý khi Trì Bồng, nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ chồng của Ninh Tú Tú trong Sinh vạn vật, được lựa chọn vào nhóm đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong khi đó, Dương Mịch lại không có tên ở hạng mục được mong đợi, dù cô là gương mặt trung tâm của bộ phim truyền hình này.

Điều đáng nói là Phi Thiên không chỉ ghi nhận những nhân vật giữ vai trò chính trong tác phẩm. Diễn viên phụ vẫn có cơ hội cạnh tranh ở hạng mục diễn xuất nếu thể hiện nổi bật. Với kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm nghề, Trì Bồng được đánh giá cao nhờ lối diễn tự nhiên, duyên dáng cùng khả năng sử dụng tiếng địa phương. Vai diễn của bà trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Sinh vạn vật.

Dương Mịch không tới lễ trao giải Phi Thiên vì không nhận được đề cử.

Việc Dương Mịch vắng mặt trong danh sách đề cử tiếp tục khiến hành trình tìm kiếm sự công nhận từ các giải thưởng chuyên môn của nữ diễn viên được bàn luận. Theo thông tin được QQ đề cập, cô đã có sự thay đổi trong lựa chọn vai diễn, không còn chỉ gắn với hình tượng minh tinh xinh đẹp mà thử sức với những nhân vật có số phận và hoàn cảnh sống phức tạp hơn.

Trong Sinh vạn vật, nữ diễn viên hóa thân thành Ninh Tú Tú, một người phụ nữ nông thôn phải đối diện với nhiều biến cố. Hình tượng này khác biệt so với những vai diễn thường thấy trước đây của cô, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng thể hiện tâm lý nhân vật. Tác phẩm ghi nhận mức rating trung bình được nguồn tin nêu là 2,28%, có thời điểm vượt 4%, qua đó thu hút sự quan tâm của khán giả truyền hình.

Thành tích phát sóng tích cực giúp Dương Mịch một lần nữa được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Bạch Ngọc Lan năm 2026, sau khoảng 15 năm kể từ lần được chú ý ở hạng mục này trước đó. Tuy nhiên, cô không giành chiến thắng khi cạnh tranh với Dương Tử. Tại Kim Ưng, nữ diễn viên cũng không lọt vào nhóm năm gương mặt nổi bật nhất theo thông tin được cung cấp. Đến Phi Thiên, kết quả tiếp tục không như kỳ vọng.

Như vậy, chỉ trong khoảng ba tháng, Dương Mịch liên tiếp bỏ lỡ cơ hội tại ba giải thưởng truyền hình lớn của Trung Quốc. Phi Thiên, Kim Ưng và Bạch Ngọc Lan vốn được xem là những sân chơi quan trọng để ghi nhận thành tựu diễn xuất trên màn ảnh nhỏ. Dù việc không được đề cử hay không chiến thắng không đồng nghĩa với năng lực của một nghệ sĩ, chuỗi kết quả này vẫn khiến câu chuyện về khả năng chuyển mình của cô trở thành đề tài được quan tâm.

Dương Mịch trắng tay tại 3 giải thưởng truyền hình lớn nhất Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc cũng nhắc lại những lần Dương Mịch không được xướng tên tại các giải thưởng dù tác phẩm có sự hiện diện nổi bật. Với phim điện ảnh Viên đạn biến mất ra mắt năm 2012, nhiều thành viên trong ê-kíp được đề cử tại Kim Tượng, nhưng nữ diễn viên không có tên. Đến Ám sát tiểu thuyết gia năm 2021, bộ phim nhận đề cử ở nhiều hạng mục nhưng cô cũng vắng mặt trong danh sách Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Một trường hợp khác là Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, tác phẩm truyền hình tạo tiếng vang năm 2017. Dù đảm nhận vai nữ chính Bạch Thiển, Dương Mịch không được đề cử tại Bạch Ngọc Lan, trong khi Triệu Hựu Đình và Địch Lệ Nhiệt Ba được nhắc tên. Những trường hợp này thường được đưa ra khi bàn về sự chênh lệch giữa độ phổ biến của tác phẩm và khả năng được ghi nhận tại các giải thưởng chuyên môn.

Dẫu vậy, cũng cần nhìn nhận rằng thành tích của một bộ phim đến từ nhiều yếu tố, bao gồm kịch bản, đạo diễn, diễn xuất của toàn bộ dàn cast và hiệu quả phát sóng. Với Sinh vạn vật, bên cạnh vai chính, các diễn viên phụ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Một số ý kiến phê bình cho rằng những phân đoạn cao trào của Ninh Tú Tú chưa được thể hiện trọn vẹn, song đây vẫn là đánh giá cần đặt trong bối cảnh tiếp nhận đa chiều của khán giả và giới chuyên môn.

Về sự nghiệp, Dương Mịch từng xây dựng vị trí trong làng giải trí Hoa ngữ qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh. Cô được đông đảo khán giả biết đến với Cung tỏa tâm ngọc, sau đó tiếp tục ghi dấu qua Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, Phù Dao hoàng hậu và Định luật 80/20 của tình yêu. Ở mảng điện ảnh, nữ diễn viên góp mặt trong các tác phẩm như Viên đạn biến mất và Ám sát tiểu thuyết gia. Sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng kinh nghiệm nhiều năm, cô vẫn có sức hút đáng kể mỗi khi tham gia dự án mới.

Với Dương Mịch, Sinh vạn vật có thể xem là bước thử sức đáng chú ý trong quá trình thay đổi hình tượng. Tuy nhiên, thành tích phát sóng và sự quan tâm của khán giả chưa chắc chuyển hóa thành chiến thắng tại các giải thưởng. Chặng đường tiếp theo sẽ phụ thuộc vào lựa chọn kịch bản, cách xây dựng nhân vật và những màn thể hiện đủ sức thuyết phục giới chuyên môn.