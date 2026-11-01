Dương Mịch nhận lời xin lỗi công khai sau thời gian bị công kích

Mới đây, thông tin Dương Mịch nhận được lời xin lỗi công khai từ một cư dân mạng thu hút sự quan tâm của truyền thông Trung Quốc và người hâm mộ. Theo thông tin được đăng tải trên Mạng lưới Thông báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc ngày 30/10, một người có tên Tiền Khiết Oánh đã đăng tải nội dung xin lỗi nữ diễn viên, thừa nhận những hành vi và phát ngôn thiếu suy nghĩ của bản thân đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến cô.

Trong nội dung được công bố, người này viết: "Tôi vì hành vi không đúng mực của bản thân mà gây ra phiền toái và những tổn thương không đáng có cho cô Dương Mịch, trong lòng vô cùng áy náy. Tại đây, tôi xin gửi đến cô lời xin lỗi chân thành nhất".

Bìa đăng của một cư dân mạng gửi lời xin lỗi đến Dương Mịch.

Người đăng lời xin lỗi cũng thừa nhận bản thân từng có những lời nói và hành động thiếu lý trí, không suy nghĩ thấu đáo, thiếu chừng mực và không nhận thức được sức nặng của ngôn từ. Những điều này đã tạo ra ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với Dương Mịch. Người này cho biết bản thân chấp nhận nhìn nhận lại sai lầm, đồng thời nghiêm túc tự kiểm điểm về hành vi của mình.

Đáng chú ý, trong phần cuối thông báo, người xin lỗi cam kết sẽ thận trọng hơn trong lời nói và hành động, không tùy tiện phát ngôn thiếu căn cứ, đồng thời học cách nhìn nhận dư luận cũng như những người hoạt động trong giới giải trí một cách lý trí hơn. Người này một lần nữa gửi lời xin lỗi đến Dương Mịch vì những sai lầm đã gây ra.

Thông tin nhanh chóng được nhiều trang truyền thông Trung Quốc đăng tải. Tuy nhiên, nội dung thông báo hiện chưa nêu cụ thể những hành vi hay phát ngôn trước đó của Tiền Khiết Oánh, cũng như diễn biến dẫn đến việc người này phải công khai xin lỗi nữ diễn viên. Vì vậy, chưa có đủ căn cứ để xác định đây là một vụ việc pháp lý mới hay có liên quan đến những tranh chấp từng được truyền thông đề cập trước đó.

HÌnh ảnh mới nhất của Dương Mịch gây sốt.

Thực tế, Dương Mịch không ít lần trở thành tâm điểm của những tranh luận trên mạng xã hội. Là một trong những nữ diễn viên có độ nhận diện cao của làng giải trí Hoa ngữ, mọi hoạt động từ sự nghiệp, đời tư đến những phát ngôn của cô đều nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh lượng người hâm mộ đông đảo, nữ diễn viên cũng thường xuyên phải đối mặt với những ý kiến trái chiều, thậm chí là các bình luận mang tính công kích cá nhân.

Trước đó, vào tháng 1/2023, truyền thông Trung Quốc từng đưa tin một tài khoản mạng xã hội phải đăng lời xin lỗi công khai sau khi có những nội dung xâm phạm danh dự của Dương Mịch. Đến năm 2024, một trường hợp khác liên quan đến hành vi đăng tải nội dung xúc phạm nữ diễn viên cũng được đưa ra xét xử. Theo thông tin được công bố, người vi phạm bị yêu cầu công khai xin lỗi và bồi thường các khoản tiền theo phán quyết của tòa án. Đến tháng 2/2025, truyền thông tiếp tục đưa tin về việc một tài khoản chưa thực hiện nghĩa vụ xin lỗi và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Sinh năm 1986 tại Bắc Kinh, Dương Mịch bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Cô từng bước khẳng định tên tuổi qua nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng như Thần Điêu Đại Hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Cung Tỏa Tâm Ngọc và đặc biệt là Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Những vai diễn này giúp nữ diễn viên xây dựng vị trí vững chắc trong làng giải trí Hoa ngữ, đồng thời sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Dương Mịch.

Những năm gần đây, Dương Mịch cũng chủ động mở rộng lựa chọn diễn xuất, tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình với màu sắc đa dạng hơn. Năm 2025, cô góp mặt trong các tác phẩm như Tương Viên Lộng: Huyền Án, Trường An Đích Lệ Chi và đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Sinh Vạn Vật. Đến năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Kinh Trập Vô Thanh.

Việc một cư dân mạng công khai nhận lỗi và gửi lời xin lỗi đến Dương Mịch một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề ứng xử trên không gian mạng. Đối với những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng, việc nhận được những ý kiến trái chiều là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, tranh luận và góp ý không đồng nghĩa với việc có thể tùy tiện đưa ra những phát ngôn gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người khác.