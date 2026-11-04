Dương Mịch gây chú ý khi ánh mắt hướng về phía Đường Yên sau nhiều năm cạch mặt

Những hình ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc Dương Mịch hướng ánh mắt về phía Đường Yên tại một sự kiện bất ngờ được cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ trở lại trong ngày 4/11. Chỉ vài giây ngắn ngủi, biểu cảm của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, đặc biệt khi mối quan hệ giữa hai mỹ nhân từng thân thiết bậc nhất showbiz Hoa ngữ đã nhiều năm không còn tương tác công khai.

Theo các đoạn video được cư dân mạng đào lại, khoảnh khắc này xuất hiện tại một sự kiện có sự góp mặt của cả hai. Dương Mịch được cho là đã âm thầm quan sát Đường Yên khi đối phương đi ngang qua. Một số góc quay còn ghi lại ánh mắt của Đường Yên hướng về phía Dương Mịch. Những cử chỉ rất nhỏ lập tức được người hâm mộ phân tích, từ ánh nhìn, biểu cảm cho đến thái độ của hai diễn viên khi cùng xuất hiện trong một không gian.

Khoảng khắc Dương Mịch hướng mắt về phía Đường Yên trong vài giây ngắn ngủi bị đào lại.

Điều khiến khoảnh khắc này gây chú ý nằm ở câu chuyện phía sau tình bạn từng được ngưỡng mộ của hai nữ diễn viên. Dương Mịch và Đường Yên quen biết khi cùng tham gia Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3. Trong quá khứ, cả hai thường xuyên xuất hiện bên nhau, công khai ủng hộ đối phương và từng được xem là đôi bạn thân nổi tiếng của làng giải trí Trung Quốc.

Đặc biệt, tại đám cưới Dương Mịch năm 2014, Đường Yên là phù dâu duy nhất trong giới nghệ sĩ. Dương Mịch còn trao trực tiếp bó hoa cưới cho người bạn thân thay vì tung hoa theo nghi thức thông thường. Hình ảnh này từng được xem là minh chứng cho tình cảm đặc biệt mà hai người dành cho nhau.

Tuy nhiên, sau đó, mối quan hệ giữa họ dần trở nên xa cách. Những lần tương tác công khai thưa thớt, cả hai cũng hiếm khi nhắc đến đối phương. Đến đám cưới Đường Yên và La Tấn năm 2018, Dương Mịch không xuất hiện. Bài đăng chúc mừng hôn lễ của nữ diễn viên được xem là một trong những dấu mốc tương tác công khai cuối cùng giữa hai người.

Dương Mịch và Đường Yên từng là đôi bạn thân thiết bậc nhất của Cbiz.

Câu chuyện càng được chú ý khi ngày 1/11, Dương Mịch bất ngờ nhắc đến câu nói nổi tiếng trong chương trình Hậu Hội Hữu Kỳ khi tham gia livestream thương hiệu: “Các bạn đừng tự giam mình trong quá khứ, hãy dùng cách của mình để khiến bản thân vui vẻ”. Đây là câu thoại từng được Hứa Phi nói với Lệ Na trong chương trình, nhanh chóng trở thành câu nói viral trên mạng xã hội.

Việc Dương Mịch chủ động sử dụng câu nói này khiến cư dân mạng liên tưởng đến tình bạn cũ với Đường Yên. Hashtag “Tôi tự giam mình trong quá khứ, Đường Yên ạ” cũng được đẩy lên bảng tìm kiếm nóng. Nhiều người mong muốn hai nữ diễn viên có thể cùng tham gia Hậu Hội Hữu Kỳ để đối diện với những khúc mắc trong quá khứ. Tuy nhiên, theo thông tin truyền thông Trung Quốc đăng tải ngày 4/11, phía hai nghệ sĩ được cho là đã từ chối lời mời tham gia chương trình.

Dẫu vậy, cả Dương Mịch lẫn Đường Yên chưa công khai xác nhận chuyện bất hòa hay lên tiếng giải thích về tình trạng quan hệ hiện tại. Vì thế, ánh mắt trong đoạn video cũ vẫn chỉ là một khoảnh khắc được người xem diễn giải theo nhiều cách khác nhau.

Từ đôi bạn từng thân thiết đến những lần cùng xuất hiện nhưng gần như không tương tác, câu chuyện Dương Mịch và Đường Yên một lần nữa khiến khán giả tiếc nuối về một tình bạn từng được xem là biểu tượng của showbiz Hoa ngữ.