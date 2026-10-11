Dương Mịch có quyết định bất ngờ liên quan đến con gái

Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Dương Mịch đội mũ, đeo khẩu trang kín mặt khi đến khu nhà nơi con gái sinh sống và lưu lại khoảng hai tiếng trước khi rời đi. Nếu thông tin này chính xác, chuyến thăm cho thấy nữ diễn viên lựa chọn cách giữ liên hệ với con trong không gian riêng tư, thay vì chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trước công chúng.

Tiểu Gạo Nếp, tên thật là Lưu Dĩ Hân, sinh ngày 1/6/2014 tại Hong Kong (Trung Quốc). Sau khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy thông báo ly hôn vào tháng 12/2018, cô bé tiếp tục sống tại Hong Kong cùng cha và ông bà nội. Khi công bố quyết định chia tay, hai nghệ sĩ từng cho biết sẽ cùng nhau nuôi dạy con, đồng thời mong truyền thông tôn trọng đời sống riêng tư của trẻ.

Diễn viên Dương Mịch.

Trong những năm qua, việc ít đăng tải hình ảnh bên con khiến Dương Mịch nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai mẹ con, trong khi những thông tin được chia sẻ trên mạng cho rằng nữ diễn viên vẫn duy trì việc thăm nom và hỗ trợ con gái. Tuy nhiên, lịch trình thăm con cụ thể không phải lúc nào cũng được công khai, vì vậy khó có thể đánh giá đầy đủ mối quan hệ gia đình chỉ qua những hình ảnh xuất hiện trên mạng.

Điểm đáng chú ý là Dương Mịch được cho là không nhận các lời mời quảng cáo có sự tham gia của con gái. Theo những nội dung đang được chia sẻ, ê-kíp của nữ diễn viên cũng hạn chế những chương trình truyền hình thực tế khai thác hình ảnh hai mẹ con. Cô đồng thời ít công khai gương mặt Tiểu Gạo Nếp trên mạng xã hội.

Nếu được xác nhận, lựa chọn này cho thấy sự phân định giữa công việc nghệ thuật và đời sống gia đình của nữ diễn viên. Với những người nổi tiếng, hình ảnh con cái đôi khi có thể trở thành yếu tố thu hút sự chú ý của công chúng hoặc mang lại cơ hội thương mại. Tuy nhiên, việc không đưa trẻ vào các hoạt động quảng bá cũng là cách để phụ huynh hạn chế sự chú ý không mong muốn, giúp con có không gian phát triển riêng.

Trong khi đó, Lưu Khải Uy được cho là sắp xếp công việc tại Hong Kong để dành thời gian chăm sóc con gái. Những thông tin về sinh hoạt thường ngày của Tiểu Gạo Nếp vẫn được giữ kín, phù hợp với mong muốn bảo vệ đời tư mà hai nghệ sĩ từng đề cập sau khi ly hôn.

Lưu Khải Uy

Một số nguồn tin trên mạng còn đề cập đến việc Tiểu Gạo Nếp theo học tại trường quốc tế Harrow ở Hong Kong và chi phí học tập ở mức cao. Tuy nhiên, các chi tiết về trường học, học phí cũng như sinh hoạt cá nhân của cô bé cần được kiểm chứng từ nguồn đáng tin cậy trước khi xem là thông tin chính thức.

Sau nhiều năm chia tay, câu chuyện nuôi dạy con của Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn nhận được sự quan tâm. Dù lựa chọn cách thể hiện tình cảm khác nhau trước công chúng, điều cần được ưu tiên vẫn là quyền riêng tư và sự phát triển của trẻ.

Về sự nghiệp, Dương Mịch là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Cung Tỏa Tâm Ngọc, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, Phù Dao Hoàng Hậu và Hộc Châu Phu Nhân. Ngoài phim truyền hình, nữ diễn viên còn tham gia nhiều dự án điện ảnh, đồng thời hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo và thời trang. Qua nhiều năm, Dương Mịch duy trì sức hút nhờ độ nhận diện cao cùng những vai diễn thuộc nhiều thể loại khác nhau.