Dương Mịch bất ngờ công bố tin vui sau 8 năm ly hôn

Từng là một trong những cặp đôi được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ, Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng khiến nhiều khán giả ngưỡng mộ khi kết hợp giữa tình yêu và sự nghiệp. Sau nhiều năm kể từ khi cuộc hôn nhân khép lại, Dương Mịch vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và mới đây tiếp tục nhận được sự quan tâm khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang quốc tế.

Năm 2014, Dương Mịch và Lưu Khải Uy chính thức kết hôn sau thời gian hợp tác trong bộ phim Như Ý. Thời điểm đó, cả hai đều là những diễn viên nổi tiếng, sở hữu lượng người hâm mộ lớn và đang ở giai đoạn phát triển mạnh trong sự nghiệp. Đám cưới của họ được tổ chức kín đáo tại Bali với sự tham dự của người thân và bạn bè thân thiết.

Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng là một trong những cặp đôi được chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ khi kết hợp giữa tình yêu và sự nghiệp.

Sau khi kết hôn, cặp đôi đón con gái Tiểu Nhu Mễ. Những hình ảnh gia đình ba người từng nhận được nhiều sự quan tâm khi cho thấy khoảnh khắc ấm áp của một tổ ấm trong giới giải trí. Tuy nhiên, sau hơn bốn năm chung sống, Dương Mịch và Lưu Khải Uy xác nhận ly hôn vào năm 2018.

Cuộc chia tay của hai nghệ sĩ diễn ra trong sự kín tiếng. Cả hai không có những tranh cãi công khai, đồng thời thống nhất cùng chăm sóc con gái. Sau khi đường ai nấy đi, Dương Mịch và Lưu Khải Uy lựa chọn những hướng phát triển khác nhau trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Sau khi kết hôn và có con gái, cuộc sống gia đình của cặp đôi từng là tâm điểm chú ý của truyền thông.

Sau ly hôn, Dương Mịch nhanh chóng trở lại guồng quay công việc. Nữ diễn viên tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án phim ảnh, chương trình giải trí và các chiến dịch thời trang lớn. Với khả năng duy trì hình ảnh cá nhân, cô nhiều năm giữ vị trí nổi bật trong ngành giải trí Hoa ngữ và trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu cao cấp lựa chọn.

Trong khi đó, Lưu Khải Uy dần giảm bớt hoạt động tại thị trường đại lục, tập trung nhiều hơn cho cuộc sống riêng tại Hong Kong và dành thời gian chăm sóc con gái. Hai nghệ sĩ sau nhiều năm đã có những hướng đi riêng, không còn xuất hiện cùng nhau như thời điểm còn là một cặp đôi nổi tiếng.

Sau khi đường ai nấy đi, Lưu Khải Uy lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Mới đây, Dương Mịch tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan với tư cách khách mời của một thương hiệu cao cấp. Sự kiện này được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thời trang của nữ diễn viên khi cô xuất hiện ở vị trí hàng ghế đầu tại một trong những tuần lễ thời trang lớn trên thế giới.

Những hình ảnh từ sự kiện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dương Mịch gây ấn tượng với phong cách trưởng thành, hiện đại khi diện trang phục tối giản nhưng sang trọng. Mái tóc ngắn màu nâu sáng cùng tạo hình cá tính giúp nữ diễn viên mang đến hình ảnh khác biệt so với phong cách quen thuộc trước đây.

Tạo hình lần này của Dương Mịch nhận được nhiều lời khen khi cô lựa chọn kiểu tóc ngắn cùng trang phục có đường nét thanh lịch. Áo len màu xám kết hợp với chân váy họa tiết, phụ kiện tinh tế và phong cách trang điểm nhẹ nhàng giúp nữ diễn viên tạo cảm giác vừa mạnh mẽ vừa thời thượng.

Dương Mịch thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan với phong cách trưởng thành và hiện đại.

Nhiều khán giả nhận xét rằng sau 8 năm kể từ khi ly hôn, Dương Mịch ngày càng thể hiện hình ảnh độc lập và tập trung vào sự nghiệp. Không chỉ duy trì vị trí trong lĩnh vực diễn xuất, cô còn liên tục xuất hiện trong các hoạt động thời trang quốc tế.

Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ hơn là sau khi trở về Trung Quốc, hình ảnh đời thường của Dương Mịch lại hoàn toàn khác với tạo hình tại Milan. Một số người hâm mộ bắt gặp nữ diễn viên tại sân bay với trang phục giản dị, đội mũ và đeo khẩu trang. Đáng chú ý, mái tóc lộ ra phía sau lại là mái tóc dài đen quen thuộc.

Trái ngược với hình ảnh sang trọng trên thảm đỏ, Dương Mịch xuất hiện giản dị trong khoảnh khắc đời thường.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người phát hiện kiểu tóc ngắn gây chú ý tại Tuần lễ thời trang Milan thực chất chỉ là tạo hình bằng tóc giả. Với phần tóc được xử lý tự nhiên từ đường chân tóc đến độ chuyển động của từng sợi tóc, Dương Mịch đã khiến nhiều khán giả không nhận ra sự thay đổi này.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là cách thay đổi hình ảnh thông minh khi nữ diễn viên có thể thử nghiệm phong cách mới mà không cần cắt đi mái tóc dài đã duy trì trong nhiều năm.

Trong suốt sự nghiệp, Dương Mịch vốn được biết đến là nghệ sĩ thường xuyên thay đổi phong cách. Từ hình ảnh ngọt ngào thời mới vào nghề đến vẻ ngoài trưởng thành, mạnh mẽ hiện tại, nữ diễn viên luôn tạo được sự chú ý mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Từng trải qua nhiều thay đổi trong cuộc sống, Dương Mịch hiện tiếp tục tập trung xây dựng hành trình riêng.

Sau nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân, Dương Mịch vẫn tiếp tục xây dựng con đường riêng trong ngành giải trí. Màn xuất hiện tại Milan lần này không chỉ thu hút bởi diện mạo mới mà còn cho thấy hình ảnh một nữ diễn viên đang tiếp tục làm mới bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.