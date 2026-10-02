Tác giả: Nguyễn Đức Hiệp - Tim Doling - Võ Chi Mai/NXB Tổng hợp TP.HCM

Kiến trúc đô thị và cảnh quan Sài Gòn Chợ Lớn xưa và nay

Sách trình bày những hình ảnh của các kiến trúc và cảnh quan đô thị theo tác giả là có giá trị về mỹ quan, văn hóa và lịch sử ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

Đường Lưu Văn Lang và ký ức phố xưa Sài Gòn

Đường Lưu Văn Lang đối diện cửa Đông chợ Bến Thành. Trước năm 1975, đường có tên Tạ Thu Thâu và vào thời Pháp thuộc là đường rue Sabouraine.

Góc với đường Filippini, ở số 2 rue Sabouraine đầu thập niên 1930 là “Đông Dương Học đường” (École indochinoise) của ông Nguyễn Thành Đinh.

Nơi đây dạy học các nghề như đánh máy viết (Dactylographie), kế toán, tốc ký, thương mại, ngân hàng, luật thương mại, ngôn ngữ Pháp, Anh và Hán... (Sài Gòn, 30/12/1930). Có nhận nội trú và các giáo sư từng dạy ở các trường Anh, Pháp.

Số 29 rue Sabourain là tiệm trà Phúc Lợi có quảng cáo như sau trong quyển tiểu thuyết Tình Nghĩa Nghĩa Tình (1932) của Trần Hoàng Nam:

Trà Vĩnh Thái

Là một thứ trà của người Annam chế ra hương vị thật chẳng kém chi trà Tàu; thật là

Nội-hóa người mình mới phát minh

Nầy trà VĨNH THÁI nước trong xanh,

Tam kỳ lừng lẩy hương thơm ngát,

Chất đã bổ rồi lại vệ sanh,

Nước nhà đương buổi cạnh tranh,

Rủ nhau vùa giúp lấy mình ai ôi!...

Bắc Nam cũng một giống nòi,

Dựng nền thực nghiệp với người năm châu.

PHÚC LỢI 29 rue Sabourain, Saigon.

Cửa tiệm mặt phố 3 căn số 49-51-53 đường Lưu Văn Lang. Đây là 3 tòa nhà kiến trúc thời Pháp còn sót lại trên con đường này. (Rue Sabouraine - Tạ Thu Thâu - Lưu Văn Lang). Ảnh: Nguyễn Đức Hiệp. Ký họa: Võ Chi Mai.

Số 37-38 rue Sabourain là nhà in Tín Đức Thư Xã (sau nay dời về 25-27 rue Sabourain, Tạ Thu Thâu). Nơi đây trong các thập niên 1920 đến 1950 đã in nhiều sách, tiểu thuyết và truyện.

Vào thập niên 1930 và cho đến 1945, có nhiều tiệm của người Nhật ở Sài Gòn, trong đó có các tiệm trên đường Sabouraine (Lưu Văn Lang) và đường Viénot (Phan Bội Châu).

Ta có thể liệt kê một số cửa tiệm của người Nhật ở Sài Gòn như sau: JAPONNAISERIES Ung Tohao Yans, 79-81, rue G Guynemer. T. Shiota, 19, rue Sabouraine. COURTIERS DE COMMERCE Matusita Mituhiro, 20, rue Chaigneau. Katsuhiko Murakami, 20, Chemin des Dames. BUVETTES.

Takahasi Osaki, rue Jean Eudel. Yamada Naka, — Madame Akatsuka, 67, boulevard de la Somme.