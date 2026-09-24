Đường Lĩnh Nam: Mở lối cho không gian phát triển mới

Tối 24/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.