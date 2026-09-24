Đường Lĩnh Nam: Mở lối cho không gian phát triển mới
Cùng với quá trình mở rộng không gian đô thị về phía Nam, nhiều tuyến giao thông đang được đầu tư, nâng cấp để tăng khả năng kết nối và tạo động lực phát triển. Trong đó, dự án mở rộng đường Lĩnh Nam được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, kết nối đồng bộ với các tuyến đường vành đai, đồng thời mở ra dư địa phát triển mới cho khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-linh-nam-mo-loi-cho-khong-gian-phat-trien-moi-419221.htm