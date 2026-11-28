Ngày 28/11, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, trên Quốc lộ 15D đoạn qua xã La Lay tiếp tục xảy ra sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 27/11, tại Km9+400 Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở ta luy dương nghiêm trọng. Khoảng 1.700m³ đất đá từ trên núi đổ xuống, vùi lấp mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Quốc lộ 15D xảy ra sạt lở ta luy dương nghiêm trọng. Ảnh: La Lay

Cụ thể, nhiều tảng đá lớn nằm chắn ngang mặt đường, đất đá từ sườn núi tràn xuống khu vực hộ lan. Nhiều phương tiện vận tải phải dừng chờ thông đường.

Trước sự cố trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đã bố trí 2 tổ công tác với 4 cán bộ, chiến sĩ chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; đồng thời liên hệ với đơn vị quản lý đường bộ để có phương án xử lý.

Nhận được thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với lực lượng biên phòng, công an rào chắn, bố trí máy móc tại hiện trường. Tuy nhiên, do đất đá vẫn tiếp tục sụt trượt nên chưa thể triển khai thi công để đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng chốt chặn hai đầu điểm sạt lở, cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Ảnh: La Lay

Được biết, đây là lần thứ 3 trong tháng 11/2026 xảy ra sạt lở tại Km9+400 Quốc lộ 15D, tuyến đường độc đạo lên Cửa khẩu quốc tế La Lay. Trước đó, ngày 13/11, hàng nghìn mét khối đất đá từ trên núi đổ xuống, vùi lấp toàn bộ nền, mặt đường, khiến giao thông lên cửa khẩu tê liệt hoàn toàn.

Hiện, chính quyền địa phương đã ra thông báo đề nghị người dân và các phương tiện khi lưu thông qua khu vực này cần hết sức chú ý, giảm tốc độ, quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn; không dừng, đỗ xe tại khu vực có nguy cơ sạt lở.

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết mưa, đất đá có thể tiếp tục sạt trượt bất cứ lúc nào. Người tham gia giao thông cần chủ động phòng tránh, tuyệt đối không chủ quan để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

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