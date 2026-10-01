Dưỡng lão bán trú - thêm điểm tựa cho người cao tuổi
Già hóa dân số đang diễn ra nhanh, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho người cao tuổi. Trong bối cảnh đó, Hà Nội đang thí điểm mô hình chăm sóc sức khỏe ban ngày tại 6 xã, phường – nơi người cao tuổi được theo dõi sức khỏe, phục hồi chức năng, luyện tập và sinh hoạt cộng đồng từ sáng đến chiều, trước khi trở về với gia đình.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/duong-lao-ban-tru-them-diem-tua-cho-nguoi-cao-tuoi-420217.htm