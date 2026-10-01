Dưỡng lão bán trú - thêm điểm tựa cho người cao tuổi

“Chí thành, năng động, tấm lòng thành của Cụ Hồ làm đá cũng phải chuyển, huống là tôi”- đó là sự cảm kích mà cụ Huỳnh Thúc Kháng dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Còn trong Thư gửi đồng bào cả nước ngày 29/4/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những lời ca tụng: “…Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng- là sự gặp gỡ của hai tư tưởng, hai nhân cách lớn, luôn một lòng vì nước, vì dân.