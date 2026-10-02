Đường Kon Tum thận trọng mục tiêu doanh thu, tập trung mở rộng vùng nguyên liệu

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 dự kiến tổ chức ngày 26/10, CTCP Đường Kon Tum (HNX: KTS) sẽ trình cổ đông kế hoạch doanh thu thuần 461,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6,13 tỷ đồng trong niên độ 2026-2027 (từ 1/7/2026 đến 30/6/2027).

So với kết quả thực hiện của niên độ trước (từ 1/7/2025 đến 30/6/2026), kế hoạch doanh thu giảm khoảng 20% trong khi mục tiêu lợi nhuận tăng nhẹ 10%.

Công ty nhận định, những mục tiêu trên được đề ra trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục đối mặt nhiều thách thức từ xung đột địa chính trị trên thế giới, chi phí nguyên vật liệu, năng lượng và logistics tăng cao.

Trong nước, thời tiết cực đoan ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng vùng trồng mía, kết hợp với áp lực giá đường giảm sâu, tiêu thụ suy yếu và lượng tồn kho lớn. Tiêu thụ nội địa còn gặp áp lực khi vấn nạn buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng đường còn diễn biến phức tạp.

Nhìn lại niên độ 2025-2026, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu thuần đạt hơn 580 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước (YoY) và vượt 26% kế hoạch năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 5,57 tỷ đồng, giảm sâu 84% YoY, qua đó chỉ hoàn thành 48% chỉ tiêu đề ra cho cả năm.

Ban lãnh đạo lý giải nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm chủ yếu do giá đường liên tục giảm mạnh, các chi phí đồng loạt tăng cao, khiến biên lợi nhuận gộp bị thu hẹp đáng kể. Bên cạnh đó, cơn bão số 13 hồi đầu vụ cùng tình trạng khô hạn đã làm suy giảm chất lượng mía, ảnh hưởng đến công tác sản xuất, chế biến và làm giảm tỷ lệ thu hồi.

Về định hướng phát triển, Đường Kon Tum sẽ tập trung xây dựng chiến lược phát triển vùng nguyên liệu tầm nhìn 3-5 năm nhằm từng bước ổn định nguồn cung và đảm bảo hài hòa lợi ích với nông dân.

Doanh nghiệp lên kế hoạch rà soát quỹ đất để mở rộng diện tích mía tại các xã mới thuộc Quảng Ngãi, vận động chuyển đổi cây trồng tại Kon Tum, đồng thời duy trì đầu tư tại các vùng lân cận ở Gia Lai để đảm bảo công suất nhà máy.

Nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng, công ty cũng sẽ tiến hành khảo nghiệm và cơ cấu lại các giống mía mới, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến với mục tiêu nâng năng suất bình quân đạt từ 80 tấn/ha trở lên và chữ đường từ 10 CCS.

Trong công tác sản xuất, công ty sẽ đánh giá tổng thể dây chuyền chế biến hiện hữu để đầu tư bổ sung thiết bị nhằm giữ ổn định công suất ép, nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản phẩm. Việc ứng dụng công nghệ mới vào quy trình chế luyện cũng được chú trọng để giảm thiểu tổn thất, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm hạ giá thành và gia tăng sức cạnh tranh.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, đại hội dự kiến thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2025-2026 với tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 5%, tương ứng tổng số tiền chi trả hơn 2,53 tỷ đồng.