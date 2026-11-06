Đường kinh tài nhiều thăng trầm của đại gia Dương Công Minh

Doanh nhân Dương Công Minh

Từ một doanh nhân khởi nghiệp trong lĩnh vực nông sản, ông Dương Công Minh từng bước xây dựng Công ty Cổ phần Him Lam thành doanh nghiệp có tên tuổi trên thị trường bất động sản.

Sau đó, ông mở rộng sự hiện diện sang lĩnh vực ngân hàng, đồng thời tham gia hỗ trợ tái cơ cấu Bamboo Airways trong giai đoạn hãng hàng không này gặp khủng hoảng. Những lĩnh vực khác nhau, từ địa ốc, hàng không đến tài chính, tạo nên bức tranh kinh doanh nhiều dấu mốc của doanh nhân sinh năm 1960.

BUÔN HOA QUẢ THUA LỖ "NHẢY" SANG BẤT ĐỘNG SẢN, TÀI CHÍNH

Trước khi trở thành một doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực bất động sản và tài chính, ông Dương Công Minh từng khởi nghiệp với hoạt động kinh doanh nông sản, xuất khẩu chuối, thanh long, xoài. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm, việc kinh doanh thua lỗ khiến ông phải bán nhà để trả nợ.

Trong quá trình tự tìm hiểu thủ tục mua bán nhà đất nhằm tiết kiệm chi phí môi giới, ông Minh dần bước chân vào lĩnh vực dịch vụ nhà đất rồi chuyển sang kinh doanh bất động sản. Đây cũng là tiền đề cho sự ra đời của Công ty Cổ phần Him Lam – Him Lam Group vào năm 1994.

Sau hơn 30 năm hoạt động, Him Lam phát triển từ một doanh nghiệp bất động sản thành hệ sinh thái kinh doanh ở nhiều lĩnh vực.

Theo thông tin giới thiệu trên website, doanh nghiệp đã triển khai hơn 80 dự án bất động sản, với danh mục gồm khu đô thị, khu nhà ở, căn hộ và các công trình hạ tầng. Ngoài địa ốc, hệ sinh thái này còn có hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ golf, khách sạn, nông lâm nghiệp, khu công nghiệp, giáo dục và đầu tư tài chính.

Tại TP.HCM, Him Lam gắn với một số dự án như Khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng quy mô 58,4 ha tại khu vực quận 7 trước đây, Him Lam Riverside cùng nhiều dự án nhà ở khác.

Ở phía Bắc, doanh nghiệp phát triển Khu đô thị Him Lam Green Park tại Bắc Ninh, Him Lam Vạn Phúc, Him Lam Vĩnh Tuy và một số dự án nhà ở, hạ tầng tại Hà Nội.

Bên cạnh bất động sản nhà ở, Him Lam từng tham gia lĩnh vực khu công nghiệp với dự án Khu công nghiệp Đức Hòa III – Slico tại Long An, khởi công năm 2020. Những năm gần đây, doanh nghiệp tiếp tục triển khai các dự án nhà ở quy mô lớn, trong đó có phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Tháng 6/2026, Him Lam khởi công dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên tại Hà Nội. Dự án có diện tích khoảng 25 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ 29.000 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình khu đô thị hỗn hợp với khoảng 2.000 căn hộ cho thuê, cùng các hạng mục trường học, cây xanh và tiện ích công cộng.

Đến ngày 10/7, doanh nghiệp tiếp tục khởi công dự án Khu nhà ở xã hội Him Lam Phúc Lợi. Với quy mô khoảng 13,5 ha, dự án dự kiến cung cấp khoảng 4.700 căn hộ nhà ở xã hội và 1.000 căn hộ thương mại, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 12.500 người. Trước đó, dự án đã được điều chỉnh định hướng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội vào tháng 9/2025.

Các dự án mới cho thấy bất động sản vẫn là lĩnh vực hoạt động trọng tâm của Him Lam. Tuy nhiên, quy mô vốn đầu tư và số lượng căn hộ dự kiến không đồng nghĩa với doanh thu hay lợi nhuận đã ghi nhận. Hiệu quả kinh doanh của các dự án này còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai, khả năng huy động vốn, chi phí đầu tư và tốc độ tiêu thụ hoặc khai thác sau khi hoàn thành.

LỢI NHUẬN SACOMBANK “BỐC HƠI” MỘT NỬA

Từ bất động sản, ông Dương Công Minh tiếp tục mở rộng dấu ấn sang lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Nếu Him Lam là doanh nghiệp gắn với hành trình gây dựng tên tuổi của ông trên thị trường địa ốc, thì Sacombank lại đánh dấu một chặng đường khác, khi ông tham gia điều hành một ngân hàng có quy mô lớn và đang trong quá trình tái cơ cấu.

Tại đây, những thách thức không còn nằm ở việc phát triển quỹ đất hay triển khai dự án, mà chuyển sang bài toán xử lý nợ tồn đọng, cải thiện chất lượng tài sản và duy trì tăng trưởng.

Mới đây, vị doanh nhân kỳ cựu quê Bắc Ninh được bổ nhiệm trở lại làm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng Sacombank từ ngày 2/11/2026

Trước đó, ngân hàng cũng có thay đổi ở vị trí điều hành khi ông Loic Faussier rời ghế Tổng giám đốc, chuyển sang vai trò cố vấn cấp cao; bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc.

Về hoạt động kinh doanh, quy mô tài sản của Sacombank tiếp tục mở rộng. Đến cuối quý 3/2026, tổng tài sản ngân hàng đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%, trong khi dư nợ cho vay đạt 700.346 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Tuy nhiên, tăng trưởng quy mô chưa chuyển hóa thành kết quả lợi nhuận tương ứng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ. Riêng quý 3, lợi nhuận trước thuế đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52%.

Nguyên nhân đáng chú ý nằm ở áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong 9 tháng, lợi nhuận trước dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí dự phòng lên tới 12.848 tỷ đồng, gần gấp 6 lần cùng kỳ, kéo giảm đáng kể lợi nhuận sau cùng.

Áp lực xử lý nợ cũng thể hiện qua quy mô các khoản nợ khó đòi đã xử lý. Tại cuối quý 3, khoản mục này ghi nhận 34.938 tỷ đồng, cao hơn gấp đôi mức 15.980 tỷ đồng hồi đầu năm.

Trong khi đó, số tiền thu hồi từ các khoản nợ đã xử lý rủi ro trong 9 tháng đạt 518 tỷ đồng, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ. Các con số cho thấy bài toán xử lý nợ vẫn là một trong những vấn đề lớn đặt ra với Sacombank, dù hoạt động kinh doanh trước dự phòng vẫn ghi nhận tăng trưởng.

VỤ "HÔN PHỐI" DANG DỞ, TỐN KÉM VỚI BAMBOO AIRWAYS

Bên cạnh bất động sản và ngân hàng, một thương vụ khác từng đưa tên tuổi ông Dương Công Minh đến gần hơn với công chúng là việc tham gia hỗ trợ tái cơ cấu Bamboo Airways.

Bamboo Airways được Tập đoàn FLC thành lập năm 2017 và bắt đầu khai thác thương mại từ đầu năm 2019. Trong giai đoạn phát triển mạnh, hãng từng vận hành gần 30 tàu bay, khai thác khoảng 60 đường bay trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, khó khăn của ngành hàng không sau đại dịch, cùng biến động nội bộ tại FLC và việc ông Trịnh Văn Quyết bị bắt năm 2022, khiến hãng đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, ông Dương Công Minh xuất hiện với vai trò cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Bamboo Airways, đồng thời kết nối các nhà đầu tư tham gia hỗ trợ hãng. Tháng 6/2023, hãng cũng công bố Tập đoàn Him Lam tham gia hỗ trợ, trong khi ông Minh được cho là đã kết nối thêm các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tình hình tài chính của Bamboo Airways thời điểm này đã rất khó khăn. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 ghi nhận doanh thu hơn 12.000 tỷ đồng, nhưng lỗ sau thuế lên tới 17.619 tỷ đồng. Lỗ lũy kế cuối năm đạt 19.336 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 836 tỷ đồng, trong khi tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn khoảng 85 tỷ đồng.

Theo giải trình của lãnh đạo hãng, khoản lỗ không chỉ đến từ hoạt động vận tải hàng không. Bamboo Airways phải trích lập dự phòng gần 9.700 tỷ đồng đối với các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi và khoảng 2.800 tỷ đồng đối với các khoản phải thu dài hạn khó đòi.

Phần lỗ liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi được lãnh đạo hãng khi đó ước tính khoảng 4.800 tỷ đồng; phần còn lại chủ yếu đến từ các khoản đầu tư và hoạt động ngoài ngành không hiệu quả trong giai đoạn trước.

Để duy trì hoạt động, nhóm nhà đầu tư mới đã hỗ trợ Bamboo Airways gần 8.000 tỷ đồng thông qua các hình thức tăng vốn, tái cơ cấu nguồn vốn và chuyển đổi nợ thành vốn chủ sở hữu, theo thông tin do lãnh đạo hãng công bố năm 2023.

Dù vậy, quá trình tái cơ cấu không đạt kết quả như kỳ vọng. Hãng phải trả lại phần lớn đội tàu bay, cắt giảm đường bay và thu hẹp quy mô khai thác để kiểm soát chi phí.

Tháng 8/2023, ông Dương Công Minh chính thức thôi vai trò cố vấn tại Bamboo Airways. Đến ngày 25/9/2025, Tập đoàn FLC tiếp nhận lại quyền quản trị và điều hành hãng từ nhóm cổ đông do ông Lê Thái Sâm đại diện.

Sau hơn hai năm tái cơ cấu dưới sự tham gia của nhóm nhà đầu tư mới, Bamboo Airways trở lại với tập đoàn sáng lập trong tình trạng quy mô khai thác đã thu hẹp đáng kể. Từ gần 30 tàu bay trước đây, hãng khi đó chỉ còn 7 tàu bay và 12 đường bay nội địa.

Những nghĩa vụ tài chính phát sinh trong giai đoạn tái cơ cấu vẫn là vấn đề đáng chú ý. Theo thông tin được ông Lê Thái Sâm chia sẻ với báo chí vào tháng 12/2025, báo cáo kiểm toán tại ngày 31/7/2025 ghi nhận tổng nợ phải trả cho các nhà cung cấp của Bamboo Airways vượt 9.000 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ Sacombank gần 4.000 tỷ đồng, nợ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khoảng 2.600 tỷ đồng, nợ nhà cung cấp nhiên liệu gần 1.000 tỷ đồng và gần 3.000 tỷ đồng nợ các ngân hàng, tổ chức tín dụng, cá nhân khác.

Ông Lê Thái Sâm cho biết ông và ông Dương Công Minh, với vai trò đại diện nhóm nhà đầu tư và cố vấn tái thiết, cam kết chịu trách nhiệm thanh toán các khoản nợ phát sinh trong giai đoạn tái cấu trúc từ tháng 8/2022 đến ngày 25/9/2025. Đây là cam kết được ông Sâm công bố; việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán cần tiếp tục được theo dõi qua các thông tin và kết quả xử lý nợ thực tế.

Đến năm 2026, mối liên hệ tài chính giữa Bamboo Airways và Sacombank vẫn thể hiện qua hoạt động xử lý tài sản bảo đảm. Tháng 4/2026, Sacombank thông báo thu giữ hơn 86.300 m² đất tại Đak Đoa, Gia Lai để xử lý khoản vay liên quan Bamboo Airways.

Đến tháng 10, ngân hàng tiếp tục đưa ra đấu giá quyền khai thác hơn 47.300 m² sàn thương mại tại dự án Xi Grand Court, TP.HCM, với giá khởi điểm 3.620 tỷ đồng. Đây là tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Bamboo Airways tại Sacombank.

Như vậy, thương vụ Bamboo Airways không chỉ kết thúc bằng việc ông Minh rời vai trò cố vấn và FLC tiếp quản lại hãng, mà còn để lại những khoản nợ cần tiếp tục xử lý. Trong đó, Sacombank vừa là ngân hàng do ông Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, vừa là một trong những chủ nợ lớn của hãng hàng không.