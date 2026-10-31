Đương kim á quân V.League không thắng 8 trận liên tiếp

Phan Tuấn Tài (phải) giúp Thể Công-Viettel sớm mở điểm, nhưng không thể cùng CLB chủ quản tránh khỏi thất bại. Ảnh: CLB Nam Định.

Thể Công - Viettel gây bất ngờ khi mở tỷ số từ rất sớm. Phút thứ 8, Wesley Nata đánh đầu tung lưới Trần Nguyên Mạnh sau quả tạt của Phan Tuấn Tài. Thủng lưới sớm trên sân nhà Thiên Trường, Nam Định lập tức đẩy cao đội hình và liên tục tấn công nhằm tìm bàn gỡ.

Khi chưa thể tìm đường đến khung thành của Thể Công - Viettel, đội bóng áo trắng lại thiệt quân khi Phạm Tuấn Hải bị đau sau pha va chạm mạnh và không thể tiếp tục thi đấu từ phút 21. Phía bên kia chiến tuyến, đội bóng áo lính chơi chậm, chắc khi lùi về sân nhà phòng ngự và rình rập cơ hội để phản công.

Hiệp một càng về cuối càng "nóng" hơn khi hai đội liên tục va chạm, nhưng không có thêm bàn thắng nào và kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thể Công - Viettel.

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện ở phút 51. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Lê Vũ Linh rút thẻ đỏ trực tiếp cho Paulinho. Đây là lần thứ 6 liên tiếp thẻ đỏ xuất hiện trong trận đấu của Thể Công - Viettel.

Chỉ 4 phút sau khi được chơi hơn người, Nam Định quân bình tỷ số. Nguyễn Văn Vĩ đột phá vào vùng cấm, thu hút sự chú ý của hàng thủ Thể Công - Viettel, mở ra khoảng trống rồi chuyền ngang cho Trần Ngọc Sơn băng vào dứt điểm một chạm.

Đội bóng thành Nam tiếp tục dồn toàn lực tấn công với lợi thế quân số và có thành quả ở phút 76. Nhận đường chuyền của Nguyễn Phong Hồng Duy, Caio Cesar đi bóng kỹ thuật rồi cứa lòng đẹp mắt ở rìa vùng cấm. Bóng đi cong với quỹ đạo khó chịu và đánh bại nỗ lực bay người của Nguyễn Văn Việt. Thể Công - Viettel lâm vào thế bí khi bị dẫn 2-1.

Đoàn quân của HLV Velizar Popov buộc phải tấn công nếu muốn có 1 điểm nhưng lại thiếu người. Ở chiều ngược lại, Nam Định vẫn tấn công, buộc Thể Công - Viettel phải gồng mình chống đỡ. Không có thêm bàn thắng nào trong phần còn lại của trận đấu. "Cơn lốc đỏ" thua ngược 1-2, tiếp tục chuỗi thành tích bết bát.

Trước khi nhận thất bại tại Ninh Bình tối 31/10, Thể Công - Viettel thua 5 trận và hòa 2 trận.

Highlights Nam Định 3-1 Thể Công Tối 31/10, CLB Thép Xanh Nam Định vượt qua Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 tại vòng 6 V.League 2026/27.

Bảng xếp hạng sau loạt trận tối 31/10. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).