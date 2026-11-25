Thể Công - Viettel có trận hòa nhạt nhòa trước đại diện đến từ Australia. Ảnh: Thể Công - Viettel FC.

Thể Công - Viettel có chuyến làm khách trên sân Kardinia Park của Melbourne Victory (Australia) với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại AFC Champions League Two mùa 2026/27. Tuy nhiên, đội bóng áo lính chỉ giành được một trận hòa không bàn thắng sau 90 phút thi đấu.

Melbourne Victory nhập cuộc chủ động và sớm gây sức ép lên khung thành đội khách. Ngay phút đầu tiên, Harry Sawyer bật cao đánh đầu vọt xà sau quả tạt từ cánh phải. Tiền đạo này tiếp tục có cơ hội ở phút thứ 2 nhưng không thể tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành Thể Công - Viettel.

Sau khoảng thời gian đầu chịu sức ép, đại diện Việt Nam dần tìm được nhịp độ thi đấu và tổ chức những pha phản công. Phút 25, Damian Vũ Thành An xử lý khéo léo trong vùng cấm trước khi tung cú sút đưa bóng đi vọt xà. Bốn phút sau, quả tạt của Trung Hiếu suýt trở thành bàn thắng khi bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Hữu Thắng cũng thử vận may bằng cú sút xa ở phút 32 nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Cuối hiệp một, hai đội tạo ra thêm những cơ hội đáng chú ý. Melbourne Victory bỏ lỡ tình huống thuận lợi ở phút 39 khi Matthew Grimaldi dứt điểm ra ngoài trước khung thành rộng mở. Ba phút sau, thủ thành Caruso Minh Khang bay người cản phá cú volley của Jordi Valadon. Phía Thể Công - Viettel, Hoàng Khanh cũng đưa bóng đi sạt cột dọc ở phút 44. Hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, Melbourne Victory tiếp tục duy trì sức ép. Harrison Shillington có hai pha dứt điểm đáng chú ý ở phút 48 và 61 nhưng đều không thành công. Thể Công - Viettel cũng có cơ hội từ tình huống không chiến của Đinh Viết Tú ở phút 51, song bóng đi chệch mục tiêu.

Đội chủ nhà sau đó liên tục tìm cách tiếp cận khung thành đối phương. Phút 75, Guillermo May thực hiện cú đá phạt trực tiếp nguy hiểm nhưng bị Caruso Minh Khang cản phá. Hai phút sau, Charles Nduka bỏ lỡ cơ hội đệm bóng cận thành sau đường căng ngang của đồng đội.

Thể Công Viettel - cũng có những pha đáp trả. Phút 79, Andre Luiz Guimaraes tung cú sút xa nhưng bóng đi chệch khung thành. Đến phút 87, Đinh Viết Tú có cơ hội trong một pha phản công nhanh nhưng không thắng được thủ môn đối phương ở góc hẹp. Những nỗ lực cuối trận của hai đội không tạo ra khác biệt. Guillermo May còn bỏ lỡ cơ hội ở phút 90+2 khi dứt điểm vọt xà trong tư thế khá thoải mái.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0. Thể Công - Viettel giành thêm 1 điểm nhưng tiếp tục chưa biết đến chiến thắng tại đấu trường châu lục mùa này. Trận hòa tại Australia giúp Thể Công - Viettel nâng thành tích lên 2 điểm, nhưng không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận. Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng knock-out.

Ở lượt trận cuối ngày 2/12, Thể Công - Viettel sẽ trở về sân Hàng Đẫy tiếp đón Persib Bandung (Indonesia). Đây là cơ hội để đại diện Việt Nam khép lại hành trình tại AFC Champions League Two bằng một kết quả tích cực.

Xếp hạng bảng E AFC Champions League Two. Đồ họa: AFC.