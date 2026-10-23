Đương kim á quân V.League chưa thoát khỏi khủng hoảng

Thể Công - Viettel kéo dài chuỗi không thắng lên 6 trận sau khi để Bắc Ninh gỡ hòa 2-2 ở phút 90+10. Ảnh: V.League.

Hai lần vượt lên dẫn trước, trong đó có bàn thắng từ chấm phạt đền ở thời gian bù giờ, Thể Công - Viettel vẫn không thể giành trọn 3 điểm tại Hàng Đẫy. Thầy trò HLV Velizar Popov chấm dứt chuỗi 3 thất bại tại V.League, nhưng kéo dài mạch không thắng trên mọi đấu trường lên 6 trận.

Đội chủ nhà tạo được cơ hội trong hiệp một nhưng không tận dụng thành công. Phút 30, Lucas Ribamar đánh đầu nối cận thành sau cú dứt điểm của Lê Quốc Nhật Nam. Cầu thủ của Bắc Ninh kịp phá bóng trên vạch vôi.

Đầu hiệp hai, Ribamar là người tạo ra sự khác biệt. Phút 49, tiền đạo người Brazil đón đường chuyền dài của Triệu Việt Hưng, bứt tốc rồi lốp bóng qua thủ môn Nguyễn Văn Công.

Bắc Ninh còn gặp bất lợi khi Phan Thế Hưng và Vũ Tiến Long lần lượt phải rời sân vì chấn thương. Tuy nhiên, đội khách vẫn tìm được bàn gỡ ở phút 74. Nhận đường chuyền của Vitao, Ngân Văn Đại xoay người dứt điểm giữa vòng vây cầu thủ chủ nhà, san bằng tỷ số 1-1.

Bước ngoặt tiếp theo xuất hiện cuối hiệp hai. Nguyễn Đức Hoàng Minh căng ngang qua thủ môn Văn Công, nhưng Ribamar không thể dứt điểm trước khung thành bỏ trống. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Mai Xuân Quyết phạm lỗi với tiền đạo chủ nhà, cho Thể Công - Viettel hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ với cầu thủ Bắc Ninh. Hernandes Rodrigues da Silva thực hiện thành công quả phạt đền trong thời gian bù giờ. Văn Công đoán đúng hướng và chạm tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Chiến thắng đến gần, song Thể Công - Viettel tiếp tục để đối thủ gỡ hòa. Brenner bật cao đánh đầu cận thành, đưa tỷ số về 2-2 khi Bắc Ninh chỉ còn 10 người. HLV Paulo Foiani sau đó cũng nhận thẻ đỏ vì phản ứng.

Đây không phải lần đầu mùa này Thể Công - Viettel mất điểm dù có lợi thế quân số. Trước đó, đội bóng áo lính thua Công an Hà Nội và Công an TP.HCM cùng tỷ số 0-1 trong những trận đối thủ đều có cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Với Bắc Ninh, đây là điểm số đầu tiên trên sân khách tại V.League mùa này. Sau 5 trận, đội bóng tân binh có 5 điểm, tạm đứng thứ 10. Thể Công - Viettel xếp ngay sau với 4 điểm, ghi 5 bàn và nhận 7 bàn thua.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận tối 23/10. Đồ họa: VPF.