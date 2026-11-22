Mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh thu hút sự chú ý khi chia sẻ tin vui về cột mốc mới trong sự nghiệp. Theo đó, sau nhiều năm ấp ủ, nam nhạc sĩ đã chính thức hiện thực hóa ước mơ làm phim điện ảnh với tác phẩm mang tên Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Bộ phim dự kiến ra mắt khán giả tại các rạp trên toàn quốc vào ngày 11/12/2026.

Trên trang cá nhân, Dương Khắc Linh không giấu được sự hào hứng khi thông báo về dự án đầu tay. Anh cho biết hành trình thực hiện bộ phim mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp, phấn khích đến căng thẳng và áp lực. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian giúp anh học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ, đồng thời nhận ra điện ảnh chính là con đường mà bản thân muốn tiếp tục theo đuổi trong những năm tới.

Dương Khắc Linh chuyển hướng làm đạo diễn phim điện ảnh với tác phẩm đầu tay Phi Vụ Bông Tuyết Vàng. Ảnh: FBNV

Đối với Dương Khắc Linh, làm phim không đơn thuần là tạo ra một tác phẩm để trình chiếu. Anh xem điện ảnh là không gian hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật mà bản thân yêu thích, từ âm nhạc, nhiếp ảnh, quay phim, sân khấu đến diễn xuất. Đặc biệt, quá trình làm việc cùng diễn viên và các bộ phận sáng tạo như hóa trang, phục trang, thiết kế mỹ thuật, đạo cụ cũng mang đến cho nam nhạc sĩ những trải nghiệm thú vị.

Chia sẻ về cột mốc đặc biệt, Dương Khắc Linh bày tỏ tình yêu dành cho công việc làm phim và mong muốn tiếp tục gắn bó với lĩnh vực này. Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận bản thân vẫn còn nhiều điều cần học hỏi khi lần đầu bước chân vào thế giới điện ảnh. Dẫu vậy, nam nhạc sĩ khẳng định đã dành nhiều tâm huyết, tình yêu và đam mê cho Phi Vụ Bông Tuyết Vàng.

Động thái này nhận được sự quan tâm bởi Dương Khắc Linh vốn là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt. Anh được biết đến với vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, từng đứng sau nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như Đừng Như Thói Quen, Cánh Hồng Phai, Xin Đừng Lặng Im hay Đồng Xanh. Bên cạnh sáng tác, anh còn tham gia sản xuất âm nhạc và đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc tại nhiều chương trình truyền hình.

Dương Khắc Linh đã hiện thực hóa ước mơ sau nhiều năm ấp ủ. Ảnh: FBNV

Không dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Dương Khắc Linh từng có trải nghiệm diễn xuất trong series Bí Mật Trong Sương Mù. Đây cũng là lần đầu nam nhạc sĩ thử sức với một vai diễn có lời thoại. Việc tiếp tục chuyển hướng sang làm phim điện ảnh cho thấy mong muốn khám phá những khía cạnh sáng tạo mới của anh sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Với Phi Vụ Bông Tuyết Vàng, Dương Khắc Linh đang đứng trước một dấu mốc quan trọng khi lần đầu giới thiệu tác phẩm điện ảnh do mình thực hiện đến công chúng. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 11/12/2026, đánh dấu bước tiến mới của nam nhạc sĩ trên hành trình chinh phục lĩnh vực điện ảnh.